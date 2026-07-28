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Cadence en hausse alors que la demande en matière d'IA entraîne une révision à la hausse des prévisions annuelles
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 10:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de Cadence Design CDNS.O , fournisseur de logiciels de conception de puces, progresse de 3,4 % à 350 dollars avant l'ouverture de la Bourse

** CDNS a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 , les portant à 6,26-6,34 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6,13-6,23 milliards de dollars

** La société table désormais sur un BPA ajusté compris entre 8,05 et 8,15 dollars, contre une prévision antérieure de 7,85 à 7,95 dollars

** Piper Sandler indique que, bien que Cadence continue d’impressionner, sa valorisation plus élevée par rapport à ses concurrents reflète déjà "la probabilité d’excellents résultats de croissance"

** Le BPA ajusté publié au deuxième trimestre s’est établi à 2,11 dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 2,05 dollars – données compilées par LSEG

** 24 des 26 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, les autres la classent "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 400 $, selon les données de LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 8,3% depuis le début de l'année

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CADENCE DESIGN
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