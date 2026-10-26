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Cadence dévoile des modèles d'IA soutenus par Nvidia que les fabricants de puces peuvent exploiter en interne
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 14:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Cadence Design Systems

CDNS.O a lancé lundi une gamme de modèles d’IA spécialement conçus pour faciliter la conception de puces informatiques, renforçant ainsi son partenariat avec Nvidia NVDA.O et se démarquant de l’accord récemment conclu par son concurrent Synopsys avec OpenAI .

Les deux entreprises développent des logiciels utilisés pour la conception de puces informatiques — un processus qui consiste à agencer avec précision des milliards de transistors afin d’atteindre des objectifs de coût et de performance — et se livrent à une course effrénée pour que des « agents » d’IA utilisent ces outils à la place des ingénieurs humains afin d’accélérer le processus.

La nouvelle suite, baptisée Cadence Maestro et présentée lundi, a été développée en partie sur la base du modèle Nemotron à poids ouverts de Nvidia et sécurisée grâce à la technologie de sécurité OpenShell de Nvidia , ont indiqué les entreprises.

Cadence a précisé que ses clients peuvent exécuter les modèles sur son propre cloud ou sur n’importe quel cloud public, ou encore les conserver entièrement en interne, derrière leurs propres pare-feu et centres de données.

Ils peuvent également affiner les modèles en fonction de leurs propres conceptions de puces, et les premiers résultats montrent une qualité supérieure de 30 % et une rentabilité jusqu’à cinq fois supérieure par rapport aux modèles à usage général, a-t-elle ajouté.

L’approche de Cadence contraste avec celle de son principal concurrent, Synopsys, qui a annoncé le 30 septembre son intention de développer un modèle d’IA avec OpenAI et de partager les revenus avec le créateur de ChatGPT. Ce modèle, baptisé GPT-Synopsys, fonctionnera sur une infrastructure hébergée par OpenAI.

Paul Cunningham, vice-président senior de Cadence, a présenté Maestro comme une solution indépendante des modèles, soulignant qu'"il existe davantage de fournisseurs de modèles d’IA () que de fournisseurs de logiciels de conception de puces ()".

Lorsqu’on lui a demandé si Cadence pourrait conclure ses propres accords avec des laboratoires d’IA propriétaires, M. Cunningham a répondu que les approches à poids ouverts et à poids fermés étaient "poursuivies à parts égales", et que la collaboration avec des laboratoires commerciaux "s’inscrit dans la vision de Maestro", bien qu’il ait refusé d’en dire plus.

Les premiers modèles Maestro seront mis à la disposition de certains clients bénéficiant d’un accès anticipé au quatrième trimestre, a indiqué Cadence.

Valeurs associées

CADENCE DESIGN
322,1700 USD NASDAQ +1,79%
NVIDIA
216,0000 USD NASDAQ +2,39%
SYNOPSYS
454,3300 USD NASDAQ +5,62%
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