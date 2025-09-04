Cadence Design rachète l'unité de conception et d'ingénierie d'Hexagon pour 3,16 milliards de dollars

(Ajout des détails de l'opération aux paragraphes 3 à 5)

Cadence Design CDNS.O a déclaré jeudi qu'elle achèterait les activités de conception et d'ingénierie de Hexagon AB HEXAb.ST , basé à Stockholm, pour 2,7 milliards d'euros (3,16 milliards de dollars), afin d'élargir sa base de clientèle et de développer son portefeuille de produits.

Le fournisseur américain de logiciels de conception de puces paiera 70 % du montant en espèces et le reste par l'émission d'actions à Hexagon.

Cadence, qui compte parmi ses clients de grands fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O et Qualcomm QCOM.O , est connue pour ses logiciels de conception électronique assistée par ordinateur, qui sont essentiels pour concevoir des puces et vérifier qu'elles sont exemptes de bogues.

L'opération permettra à Cadence de disposer d'une large base de clients, notamment des fabricants et fournisseurs d'équipements d'origine pour l'aérospatiale et l'automobile, tels que Volkswagen Group VOWG.DE , BMW BMWG.DE et Lockheed Martin LMT.N , qui utilisent actuellement les solutions de D&E d'Hexagon.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026. Cadence devra payer une indemnité de rupture de contrat pouvant aller jusqu'à 175 millions d'euros si l'opération n'aboutit pas.

Ce dernier achat fait suite à l'acquisition par Cadence, en 2024, de BETA CAE Systems, qui fabrique des logiciels d'analyse des conceptions de voitures et de moteurs d'avion, pour un montant de 1,24 milliard de dollars en numéraire et en actions.

(1 dollar = 0,8542 euro)