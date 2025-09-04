Cadence Design rachète l'unité de conception et d'ingénierie d'Hexagon pour 3,16 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cadence Design CDNS.O a déclaré jeudi qu'elle allait racheter les activités de conception et d'ingénierie de la société Hexagon AB, basée à Stockholm, pour 2,7 milliards d'euros (3,16 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8542 euros)