Cadence Bank s'envole après l'accord de rachat de 7,4 milliards de dollars avec Huntington Bancshares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 octobre - ** Les actions de la banque régionale Cadence Bank CADE.N augmentent de 5 %, à 38,34 $ ** Huntington Bancshares HBAN.O accepte de racheter la banque dans le cadre d'une opération entièrement en actions de 7,4 milliards de dollars

** Les actionnaires de CADE recevront 2,475 actions HBAN pour chaque action, valorisant chaque action Cadence à 39,77 $

** L'opération représente une prime de 9 % par rapport au dernier cours de clôture de CADE et devrait être conclue au premier trimestre 2026

** Les actions HBAN chutent de 2,3 % à 15,71 $ ** L'accord intervient après des spéculations sur une fusion , suite aux inquiétudes concernant l'exposition aux pertes sur prêts

** "Ce partenariat étendra la portée de notre franchise à 21 États - du Midwest au Texas en passant par le Sud - et à de nouveaux marchés à forte croissance pour lesquels nous disposons d'une puissante stratégie éprouvée", a déclaré Stephen Steinour, directeur général de HBAN

** Depuis le début de l'année, y compris la séance du jour, CADE est en hausse de 5,9 %, tandis que HBAN est en baisse de 1,2 %; l'indice bancaire NASDAQ .IXBK est en baisse de 0,8 %