CAC40: succombe à la lourdeur du 'luxe' et des indices US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a tenté de rebondir au-delà des 7.500 vers 16H30 mais la lourdeur l'emporte de nouveau avec un repli de -0,5% sous les 7.470.



Le CAC40 reste plombé par le secteur du luxe qui poursuit son décrochage, avec -7% pour Hermès (vers 1.940E, soit -10% en 48H) et -4% pour LVMH (vers 618E).

Hermès et LVMH pèsent également sur l'Euro-Stoxx50 qui lâche -0,3% vers 4.835 et limite la casse grâce à Francfort (+0,2% avec Bayer et DeutscheBank en hausse de +4%).

Wall Street évolue en dents de scie depuis 15H30 avec des indices en ordre dispersé avec -0,5% pour le Dow Jones, -0,2% pour le S&P500 et +0,3% sur le Nasdaq (contre +1,2% vers 16h30): l'essentiel de la hausse résiduelle du Nasdaq provient des +6% de gains sur Tesla et des +2,5% d'Amazon.



Le 'fait du jour', c'est la nomination de l'ex-commissaire européen Michel Barnier au poste de 1er Ministre, ce qui met un terme à 60 jours d'absence de patron à Matignon.

Michel Barnier, issu d'une formation 'LR' arrivée en 4ème position avec seulement 40 députés aux législatives, devrait former un gouvernement de 'techniciens', sans réelle couleur politique et qui s'efforcera d'échapper aux motions de censure en nouant des alliances de circonstance à chaque moment important pour notre démocratie (projet de budget 2025 -qui sera à coup sûr marqué par l'austérité-, diplomatie, immigration, sécurité des français...).



Les investisseurs viennent de découvrir plusieurs chiffres aux Etats Unis : le rapport ADP (Automatic Data Processing) révèle que le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 99.000 emplois supplémentaires le mois dernier, un nombre nettement inférieur aux 140.000 attendus par les économistes (plus faible chiffre depuis 2021).

'Le marché du travail a continué de se refroidir en août. La création d'emplois chez les employeurs du secteur privé a ralenti pour un cinquième mois consécutif et la croissance des salaires est demeurée stable', souligne-t-il dans son rapport.



Légère hausse en revanche de la productivité non agricole qui a augmenté de 2,5% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2024, selon la seconde estimation du Département du Travail, qui avait annoncé 2,3% en première lecture le mois dernier.

Cette augmentation de la productivité reflète une hausse de 3,5% de la production totale (et non plus de 3,3% comme estimé initialement) pour un nombre d'heures travaillées accru de 1% (chiffre confirmé).



Compte tenu de cette forte hausse de la productivité, une progression de 3% du salaire horaire s'est traduite par des coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis en augmentation de 0,4% sur le trimestre écoulé.



En ce qui concerne le 'NFP' attendu demain, le consensus table sur 165.000 créations d'emplois, soit environ 50% de plus que les 114.000 annoncées pour juillet, pour un taux de chômage en baisse à 4,2% contre 4,3% le mois précédent.

Dernier chiffre à l'agenda ce jeudi, l'indice ISM des 'services' ressort quasi stable à 51,5 en août contre 51,4 en juillet, mais au-dessus d'un consensus de 51,1.

L'activité dans le tertiaire semble se maintenir mais le rapport 'Jolts' publié hier a montré que le marché du travail se détériorait plus rapidement que prévu, avec un repli de 3,3% des offres d'emploi 'ouvertes' aux Etats-Unis.



En Europe, les chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté de +2,9% après un bond de 4,6% en juin, selon les données CVS-CJO de Destatis.

Les ventes de détail en zone euro progressent de +0,4% mais confirment la morosité de la conjoncture sur le Vieux Continent.



Sur le marché obligataire, les traders saluent les propos de Raphael Bostic tenus la veille: le président de la Fed d'Atlanta, qui a dénoncé hier le risque de laisser les taux sur des 'niveaux restrictifs trop longtemps'.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans se stabilise vers 3,767%, un 'plus bas' depuis quasiment 12 mois.

Le Bund allemand de même échéance reste lui aussi stable à 2,215% et nos OAT effacent -0,8Pt 5Pts à 2,9200%.



L'Euro qui grappille 0,05% face au Dollar tutoie la barre des 1,110$, l'or qui évolue à l'inverse du billet vert et des taux d'intérêt se hisse logiquement vers 2.510$/Oz.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus annonce avoir finalisé l'acquisition d'infodas, fournisseur allemand de solutions de cybersécurité et d'informatique dans le secteur public, y compris pour la défense et les infrastructures critiques, suite à l'obtention des approbations réglementaires requises.



BioMérieux annonce relever ses objectifs 2024, anticipant désormais des ventes en croissance organique de 8 à 10% (6 à 8% initialement) et un ROCC (résultat opérationnel courant contributif) en hausse de 12 à 17% en comparable (contre au moins 10%).



Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé hier soir avoir placé avec succès deux tranches d'obligations vertes pour un montant de 1,3 milliard d'euros.



Enfin, Thales annonce qu'il va piloter le projet de recherche DECOR, sponsorisé par la DSNA et soutenu par EUROCONTROL, travaillant en partenariat avec Airbus, Air France, Amelia, Atmosphere, CERFACS, CGX AERO, FRACS et l'ONERA.









