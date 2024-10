Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: se retourne à la baisse, la flambée des taux inquiète information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - Le CAC40 a complètement inversé la vapeur : partant d'un zénith de 7.618Pts vers 10H (+0,8%), le CAC40 affiche désormais -0,2% vers 7.540... et préserve un gain de +0,3% depuis le 1er janvier, tandis que Francfort, Milan et Bruxelles affichent +16%, le S&P500 +22% et le Nasdaq +23,5%.

'Il y a un an de cela, le CAC40 entamait un rallye haussier de près de 20% qui allait durer jusqu'au mois de mars. Il est peu probable qu'un scénario similaire se produise cette année', estime toutefois Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.

Le CAC40 ne gagne que 10% par rapport à fin octobre 2023 contre +40% pour le 'S&P' et +45% pour le Nasdaq (qui flirté avec son record absolu lundi vers 16H).

Wall Street a rouvert sans réelle tendance (S&P500 et Dow Jones affichent un score nul, le Nasdaq grapille 0,1%) mais FORD perd -8% pour cause de perte de 1Md$ dans sa branche véhicules électriques.



La séance s'annonce encore calme sur le front des données macroéconomiques -seul l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board devant paraitre en cours d'après-midi- laissant l'attention se porter sur l'actualité des entreprises.

Mais l'attention des investisseurs se focalise sur une nouvelle flambée des rendements obligataires aux Etats Unis avec un '10 ans' qui se tend de +4Pts à 4,32% (4,34% au plus haut du jour) et un '30 ans' qui vient de culminer à 4,578% (4,56% à présent, soit +3Pts), sa pire marque depuis le 3 juillet 2023.

Cela ne se passe pas mieux en Europe où le Bund se tend de +4,2Pts à 2,327%, nos OAT de +6Pts à 3,066%, les BTP italiens de +5Pts à 3,545%.



Sur le FOREX, le Dollar reprend son ascension et engrange +0,25% à 1,0785E, +0,4% face au Franc suisse et +0,3% face au Yen.

La hausse conjointe des taux et du Dollar ne stoppe toujours pas l'envolée de l'Or qui bat un nouveau record à plus de 2.760$/Oz, un cas de figure unique depuis plus de 50 ans !



Sur ce front, Vivendi indique que son conseil de surveillance a arrêté les résolutions qui seront soumises à son assemblée générale mixte du 9 décembre, pour approuver la séparation de Canal+, d'Havas et de Louis Hachette Group.



TotalEnergies annonce que TE H2, CIP et A.P. Møller Capital ont signé un accord pour un projet à grande échelle au Royaume du Maroc. Situé près de la côte atlantique dans la région de Guelmim-Oued Noun, le projet ' Chbika ' vise à construire 1 GW de capacités solaires et éoliennes terrestres.



Le Groupe OCP et Engie ont signé un partenariat stratégique visant à accélérer la transition énergétique du Groupe OCP et contribuer activement à celle du Royaume du Maroc.





