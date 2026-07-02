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CAC40 'RG' (div.réinvestis) : nouveau record absolu à 28.173
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 16:11

LeCAC40 'RG' (div.réinvestis) s'arrache de 2% à la hausse et inscrit un nouveau record absolu à 28.173, au delà des 28.126 du 19 juin, ainsi que des 28.144 du 15 juin.

Il s'agit d'une amélioration à la marge qui ne permet pas d'exclure le scénario du double-top historique par rapport aux 27.920 du 26 février dernier.

La tendance pourrait s'infléchir sous 26.400 (MM200), ce qui laisse une bonne marge de sécurité de près de 8%.

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