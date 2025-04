CAC40 : repli anodin face à des taux et un FOREX chaotiques information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Après avoir gagné plus de 1% peu après l'ouverture, la bourse de Paris cède 0,6% autour des 7080 points, pénalisée par Stellantis (-4,4%), Safran (-4,3%) ou encore Dassault Systeme (-3,8%).



Le rebond qui s'était dessiné sur les marchés après la volte-face de Donald Trump en matière de droit de douane (10% pour tout le monde, hors Chine) peine à se concrétiser, de nombreux titres (comme Siemens ou Stellantis) retrouvent leurs plus bas annuel.



En effet, Washington et Pékin se livrent désormais un combat singulier et les deux disposent de faite mal à l'adversaire.

L'escalade rebondit : la Chine vient d'annoncer ce matin qu'elle porterait ses droits de douane additionnels de 84% à 125% sur les biens US à compter de demain.



Le vent d'incertitude qui souffle sur les marchés est donc encore loin d'être levé, comme en a d'ailleurs témoigné, hier, la clôture des marchés US avec -2.5% pour le Dow Jones, -3.5% pour le S&P500 ou encore -4.3% pour le Nasdaq.

Les indices US devraient rouvrir peu changés ou en hausse symbolique.



D'après les stratèges, les marchés boursiers pourraient encore connaître de nouvelles séances éprouvantes si rien ne devait venir apaiser les craintes concernant la guerre commerciale et le regain d'inquiétudes autour de l'économie mondiale.



La nervosité n'épargne désormais plus aucun secteur, comme l'illustre la tension constatée au niveau du rendement des Treasuries américains à dix ans, qui remonte à près de 4,475% (+8pts), le '30 ans' +7,5Pts à 4,922% (au plus haut depuis fin octobre 2023) en raison des craintes entourant de prochaines baisses d'impôts insuffisamment financées par des réductions budgétaires.



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation en Allemagne - mesuré comme la variation sur un an de l'indice des prix à la consommation (IPC) - a été confirmé par Destatis à +2,2% en mars, en légère baisse donc par rapport à celui de +2,3% de février, conformément à l'estimation préliminaire.

Contrairement aux T-Bonds, les OAT se détendent de -3,2Pts vers 3,3200%, le Bund -7,5Pts à 2,5090.

Le 'fait du jour' reste certainement la poussée de fièvre -ou des évolutions chaotiques- observées sur le FOREX, avec un Dollar qui plonge de -5% face à l'Euro en 48H et -6% face au Franc suisse (du jamais vu depuis octobre 1998).



Cet après-midi, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan sera surveillé de près afin de mesurer le moral des ménages américains.



Alors que incertitudes pesant sur la croissance mondiale sont dans tous les esprits, le début de la saison des résultats du premier trimestre pourrait également alimenter la prudence.



Les investisseurs craignent en particulier les répercussions des tensions commerciales sur les comptes des entreprises, mais surtout sur leurs perspectives.



Comme le veut la tradition, ce sont les groupes bancaires JPMorgan, Morgan Stanley et Wells Fargo qui seront les premiers à dévoiler leurs performances, avant le rythme des publications commence à accélérer lors des semaines suivantes.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Société Générale annonce que son conseil d'administration a procédé au choix de William Connelly pour sa présidence à partir de l'assemblée générale du 27 mai 2026, sous réserve de son renouvellement comme administrateur par l'AG du 20 mai 2025.



Stellantis a fait état vendredi d'une baisse plus marquée que prévu de 9% de ses facturations consolidées mondiales au premier trimestre, toujours sous l'effet de ses difficultés en Amérique du Nord.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.