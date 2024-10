Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : repasse positif, records Dow-J et 'S&P' malgré taux information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a longtemps cherché une tendance et c'est Wall Street qui lui apporte l'impulsion positive que les investisseurs espéraient.

Le CAC40 gagne +0,6% (vers 7.585)... et ce gain correspondra en fait au gain hebdomadaire (le CAC40 était à l'équilibre la veille).

Car Wall Street conclut la semaine sur un nouveau florilège de records absolus avec un S&P500 (+0,4%) à 5.815Pts et un Dow Jones à 42.770Pts, tandis que le Nasdaq ne grappille que 0,3%, fortement ralenti par les -8% de Tesla (sous 220$), au lendemain de la présentation de 'Robotaxi' et de son androïd 'Optimus' (et les humoristes rajouteront 'Prime'... mais cela ne fait pas rire les actionnaires).



A noter également les résultats très bien accueillis de JPMorgan Chase qui grimpe de +3,5%, et ceux de Wells Fargo qui flambe de +6%.



'Je reste optimiste, comme durant la majeure partie de l'année', affirme à ce sujet Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, tout en concédant que 'le début de la saison des résultats du troisième trimestre ce vendredi présente un risque'.



'Les consensus en matière de BPA ayant été abaissés d'environ 4% au cours du dernier trimestre, les entreprises ont de la marge pour surprendre positivement', pointe le stratège, qui attend donc un cinquième trimestre consécutif de croissance globale des profits.



Au chapitre macroéconomique, la confiance des consommateurs américains se dégrade légèrement, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 68,9 en estimation préliminaire pour le mois en cours, à comparer à 70,1 au titre de septembre.



Cette baisse -là où les économistes attendaient plutôt une légère hausse- reflète des reculs à la fois pour la composante de l'évaluation de la conjoncture actuelle (-0,6 point à 62,7) et celle des attentes (-1,5 point à 72,9).l

Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont stagné en septembre par rapport au mois précédent, et ont augmenté de 0,1% en donnée 'core' (en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux).



Mais exprimée en variation annuelle, si la hausse des prix producteurs américains 'brute' reste comme prévu stable à 1,8% au mois d'août, elle réaccélère de +2,8% à 3,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux, ce qui propulse les taux US vers de nouveaux sommets depuis fin juillet avec le '10 ans' à 4,10/4,11%, le '30 ans' à 4,40%... seul le '2 ans' s'améliore à 3,950% contre 4,000% jeudi.

En Europe, le Bund se tend de +3,6Pts à 2,2900%, nos OAT de +3,5Pts à 3,0610%, les BTP italiens de +4Pts à 3,578%.



Statu quo complet sur les changes avec un Euro inchangé face au $ à 1,0940 et l'or se redresse vivement vers 2.652$, les perspectives d'inflation restant préoccupantes aux Etats Unis.





Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'est établi à +1,6% en septembre 2024, selon Destatis qui confirme ainsi son estimation préliminaire.



En baisse de 0,3 point par rapport à son niveau d'août, le taux d'inflation annuel confirme ainsi repasser sous la barre des 2%, et atteint son plus bas niveau depuis février 2021, lorsqu'il s'établissait à 1,5%.



'En particulier, de nouvelles baisses des prix de l'énergie ont ralenti l'inflation de manière plus significative qu'au cours des mois précédents', pointe Destatis, qui note cependant des augmentations de prix des services toujours supérieures à la moyenne. l'indice UMich de confiance du consommateur aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi annonce avoir entamé des négociations avec CD&R pour la cession potentielle d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, son activité de santé grand public, qui emploie plus de 11.000 personnes et opère dans 100 pays.



Stellantis fait part de changements organisationnels ciblés qui entrent en vigueur immédiatement au sein de son équipe managériale, conduite par Carlos Tavares qui prendra sa retraite à la fin de son mandat de CEO au début de 2026.



Euroapi indique avoir finalisé et sécurisé le financement de son plan stratégique FOCUS-27, et signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021.



Edenred annonce que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), plaçant le groupe sur une trajectoire conforme à l'objectif climatique fixé par l'Accord de Paris.





