CAC40 : repasse dans le vert avant verdict Fitch, W-Street ne lâche rien
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 16:06
Même constat vis à vis de Wall Street qui ne gagne rien ni ne reperd rien (le Nasdaq en territoire record avec +0,1% à 24.010Pts) et digère une belle série de records absolus, avec un carton plein la veille (les principaux indices inscrivant un double 'intraday/clôture).
Malgré le passage de témoin assez fluide entre Bayrou et Lecornu à Matignon, l'incertitude politique est loin d'être levée dans l'Hexagone, mais les marchés semblent pour l'instant ignorer cette question, et ils ne se montrent pas plus inquiets d'un risque de dégradation de notre dette de 'AA' à simple 'A'.
'À première vue, les marchés avaient déjà pris acte de la chute du gouvernement Bayrou', soulignent les équipes de Norman K France, qui notent que le CAC a réussi à combler progressivement les pertes essuyées à la suite de l'annonce du vote de confiance.
En tête du CAC 40, l'action Thales (+2% ce vendredi) gagne plus de 10% sur la semaine, les investisseurs s'attendant à ce que le groupe profite de l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de la Défense.
Les actions françaises ont également bénéficié de la bonne tenue du marché de la dette en dépit des atermoiements politiques du moment.
Sur le marché des emprunts d'État, le rendement des OAT françaises se retend de +6,4Pts à 3,5020%... mais cette dégradation est générale puisque le Bund allemand (+6Pts) oscille autour de 2,711% (soit un 'spread' qui reste inférieur à 80 pb, un niveau jugé acceptable pour les marchés) et les BTP italiens se tendent de +6,4Pts à 3,5460%.
Outre-Atlantique, les T-Bonds corrigent également de plus de 5Pts en moyenne avec le '10 ans' à 4,0650 contre 4,01% et le '30 ans' repasse de 4,65 à 4,70%.
Les investisseurs n'ont guère réagi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé hier que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.
L'euro consolide de -0,2% face au billet vert, à 1,1710, le '$-Index' rebondit de +0,25% vers 97,78, grâce à un gain de +0,35% face au Yen.
Le baril de pétrole se redresse vivement à Londres comme à New York avec +1,8% (67,4$ et 63,3$ respectivement sur le 'Brent' et le 'WTI', l'or reprend 0,5% à 3.650$, l'argent prend +1,6% à 42,3$ (nouveau record historique ce vendredi).
A lire aussi
-
Un homme de 59 ans, condamné dans le passé pour viols et surveillé par la justice, a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi pour l'enlèvement et le meurtre d'Agathe Hilairet, une jeune adepte de trail dont le corps avait été retrouvé le 4 mai ... Lire la suite
-
Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite
-
La Bourse de New York marque une pause vendredi après avoir touché des sommets la veille, poussée par les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Vers 13H45 GMT, le Dow Jones reculait de 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,07%) ... Lire la suite
-
La Cour internationale de justice (CIJ) a rejeté vendredi une requête de la Guinée équatoriale dans un différend de longue date avec la France au sujet d'un hôtel particulier parisien, confisqué par les autorités françaises dans l'affaire dite des "biens mal acquis". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer