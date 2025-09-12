 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 828,00
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Virbac confirme ses objectifs annuels malgré un résultat net en contraction au S1
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 18:13

(Zonebourse.com) - Virbac a enregistré un résultat net consolidé de 82,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en baisse de 13,3% sur un an. La part du Groupe ressort à 82,4 millions d'euros, en repli de 12,9%.

De son côté, le chiffre d'affaires progresse de 5,6% à taux de change et périmètre constants, à 738,3 millions d'euros. Hors effets de change, la hausse atteint 7,8%, portée par l'intégration de Sasaeah, la dynamique des prix et des volumes.

L'EBIT ajusté (résultat opérationnel courant avant amortissements des actifs issus d'acquisitions) recule de 10,2% à 135 millions d'euros, soit 18,3% du chiffre d'affaires contre 21,4% un an plus tôt. Cette baisse reflète un effet calendaire défavorable, une hausse ponctuelle des charges, et un niveau élevé de destruction de stocks, indique la société.

Enfin, le cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt diminue de 5% à 164 millions d'euros.

'Nous restons concentrés sur nos priorités stratégiques à long terme', a déclaré Paul Martingell, nommé directeur général du groupe depuis 1er septembre.
Virbac confirme d'ailleurs ses objectifs annuels à savoir une croissance de 4 à 6% à taux de change et périmètre constants, et un EBIT ajusté attendu autour de 16%.

Valeurs associées

VIRBAC
326,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, tient une conférence de presse conjointe avec le Commandant suprême des forces alliées en Europe, M. Grynkewich
    L'Otan lance une opération "sentinelle orientale" pour renforcer son flanc est, dit Rutte
    information fournie par Reuters 12.09.2025 18:16 

    BRUXELLES (Reuters) -Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a annoncé vendredi la mise en place d'une opération "sentinelle orientale" afin de renforcer les défenses de l'alliance transatlantique sur son flanc est. Cette opération impliquera des moyens mis ... Lire la suite

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air Liquide envisage de vendre ses actifs dans le biométhane
    information fournie par Reuters 12.09.2025 18:11 

    (Reuters) -Le géant français des gaz industriels Air Liquide envisage de vendre ses actifs dans le biométhane, selon trois sources proches du dossier, alors que le groupe cherche à se recentrer sur la fourniture de gaz pour les grandes industries et le secteur ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe finit sans direction, la France attend le verdict de Fitch
    information fournie par Reuters 12.09.2025 18:09 

    par Diana Mandia (Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations vendredi à l'issue d'une séance sans grand catalyseur au cours de laquelle les investisseurs ont revu leurs paris de nouvelles baisses des taux par la Banque centrale européenne ... Lire la suite

  • Un panneau de Wall Street est visible à Lower Manhattan à New York
    Wall Street ouvre en ordre dispersé après les records de la veille
    information fournie par Reuters 12.09.2025 18:03 

    (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert sans direction vendredi après les niveaux records atteints lors de la séance précédente, mais elle devrait enregistrer un gain hebdomadaire grâce aux espoirs renforcés d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank