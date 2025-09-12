Virbac confirme ses objectifs annuels malgré un résultat net en contraction au S1
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 18:13
De son côté, le chiffre d'affaires progresse de 5,6% à taux de change et périmètre constants, à 738,3 millions d'euros. Hors effets de change, la hausse atteint 7,8%, portée par l'intégration de Sasaeah, la dynamique des prix et des volumes.
L'EBIT ajusté (résultat opérationnel courant avant amortissements des actifs issus d'acquisitions) recule de 10,2% à 135 millions d'euros, soit 18,3% du chiffre d'affaires contre 21,4% un an plus tôt. Cette baisse reflète un effet calendaire défavorable, une hausse ponctuelle des charges, et un niveau élevé de destruction de stocks, indique la société.
Enfin, le cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt diminue de 5% à 164 millions d'euros.
'Nous restons concentrés sur nos priorités stratégiques à long terme', a déclaré Paul Martingell, nommé directeur général du groupe depuis 1er septembre.
Virbac confirme d'ailleurs ses objectifs annuels à savoir une croissance de 4 à 6% à taux de change et périmètre constants, et un EBIT ajusté attendu autour de 16%.
Valeurs associées
|326,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
