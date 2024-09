Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: réduit ses pertes avec la nette détente des taux information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit rapidement ses pertes depuis 16H: l'indice CAC qui se repliait d'environ -1,2% (dans le sillage des géants du luxe avec -4% sur LVMH et Hermès) s'en tire bien avec une perte modérée d'à peine -0,7% vers 7.525.



Les acheteurs semblent se lancer dans des rachats à bon compte à Wall Street après -3,25% sur le Nasdaq mardi soir.

Si le Dow Jones maintient son avance, vers +0,4%, le S&P500 grapille +0,3% alors que le Nasdaq inverse la vapeur : il cédait -0,5% vers 16.985 et progresse maintenant de +0,4% vers 17.200Pts.

Ce n'était pas gagné d'avance avec le plongeon des places asiatiques : -4,25% à Tokyo ce matin sur le Nikkei, -8% sur la 'tech'... et même score à la bourse de Séoul pour les semi-conducteurs



Le CAC40 n'est pas riche en 'technos', sinon, cela aurait pu lui coûter cher, comme on le voit à Amsterdam qui chute de -2,6% ( avec -7,5% sur ASM NT, -6% sur ASML), ce qui entraine une baisse de -1,2% de l'Euro-Stoxx50 vers 4.950.



Wall Street a connu mardi une de ses pires séances de l'année, dans le sillage d'un indice ISM manufacturier jugé inquiétant pour la croissance aux Etats-Unis.

A noter à 48H de la publication du 'NFP' celle du rapport 'JOLTS' : les offres d'emploi 'ouvertes' aux États-Unis ont reculé de -3,3% à 7,67 millions en juillet, contre 7,91 millions en juin, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2021, et loin du consensus de 8,09 millions.

Depuis le pic de mars 2022, les offres d'emploi ont diminué de -4,51 millions, soit -38%.



L'indice ISM manufacturier est ressorti hier à 47,2, un chiffre légèrement inférieur aux attentes de 47,5, notamment sous l'effet du déclin continu des nouvelles commandes qui n'augure rien de bon pour l'avenir.

Aujourd'hui, c'est le déficit commercial US de juillet qui fait un bond de +8% vers -78,8Mds$

Ceci va alimenter les inquiétudes liées à la conjoncture américaine, qui ont soudainement repris le dessus sur la perspective d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed.

Les nouvelles semblent plus rassurantes en Europe si l'on se fie à plusieurs statistiques d'activité (Eurozone et France): l'indice PMI 'composite' HCOB de l'activité globale dans la zone euro signale une réaccélération de la croissance du secteur privé en août (de 50,2 à 51), le rythme de l'expansion demeurant toutefois très modéré, tandis que le PMI manufacturier se dégrade une fois de plus.



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite a gagné quatre points en août à 53,1, atteignant ainsi un sommet de 27 mois et signalant, pour la première fois depuis avril dernier, une croissance de l'activité globale dans le secteur privé français.

C'est intégralement lié à la hausse de +5Pts (à 55) du PMI des 'services' au mois d'août, en rapport avec le coup de booster des jeux olympiques.



Les marchés suivront aussi avec attention les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui seront publiés en fin de semaine et qui permettront de se faire une idée plus précise sur la santé de l'économie américaine.



'Le rapport de vendredi prochain sera encore plus important pour déterminer la trajectoire future des marchés', prévient Florian Ielpo, chez Lombard Odier.



La vague d'aversion au risque qui touche les actions se solde par une embellie du marché obligataire après dix jours de dégradation.

Conséquence, le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend de -4,7Pts en direction de 3,795%.



En Europe, celui des Bunds allemands - référence des taux d'emprunt dans la région, efface -6,2Pts et revient à 2,212%, nos OAT se détendent de -7Pts vers 2,925%, les BTP italiens de -9,3Pts à 3,576%, les 'Bonos' de -7,6Pts à 3,217%.

Détente beaucoup plus modeste sur les 'Gilts' UK avec -2,5Pts à 3,963%.



Plombés par l'indice ISM manufacturiers, les cours pétroliers dévissent pour renouer avec des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis décembre 2023. Le Brent abandonne-1% en-dessous de 73 dollars le baril, le WTI bascule sous les 70$ sur le NYMEX, au plus bas depuis mi-décembre 2023.



Enfin, sur le FOREX, le $ reperd tous ses gains depuis le 29 août avec '$-Index' à -0,5% vers 101,33 et un Euro qui gagne +0,3% à 1,1080$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Veolia annonce la fin de sa campagne d'analyse nationale pour établir un état des lieux de la présence des 20 PFAS réglementés dans l'eau potable en France, sur la base des seuils de qualité en vigueur.



Crédit Agricole a annoncé mercredi que sa filiale d'assurances avait placé avec succès une émission obligataire de 750 millions d'euros.



Enfin, Lhyfe fait part de la signature d'un contrat de cinq ans pour la vente d'hydrogène produit à partir de sources d'énergie renouvelables, avec le développeur de stations-service H2 Mobility Deutschland, pour certaines de ses stations-service en Allemagne.







