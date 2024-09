Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: pris dans une vague baissière, le baril plonge de 4% information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - Les ventes s'accélèrent sur l'ensemble des indices boursiers et c'est même la douche froide en ce qui concerne Wall Street qui décroche littéralement après une ouverture faible mais peu spectaculaire (-0,3%).

La 1ère séance du mois de septembre tourne à la correction au bout de seulement 9+0 minutes avec un S&P500 à -1,4% et un Nasdaq à -2,2%, ce que personne n'avait anticipé.



A Paris, le CAC40 cède environ -1,1%, sous les 7.575 points, dans des volumes qui viennent de franchir le cap des 1,1MdsE : ils sont à peine plus étoffés qu'en fin de mois d'août (avec l'excuse des échanges 'estivaux').

L'Euro-Stoxx50 recule de 1,2% vers 4.910 et l'Eurofirst-300 -1% après avoir manqué d'un cheveu lundi l'inscription d'une 18ème séance de hausse sur 19.



Les pertes à Wall Street se sont accrues après la publication de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi:



L'indice ISM manufacturier est ressorti à 47,2 le mois dernier, en hausse de 0,4 point en comparaison des 46,8 enregistrés en juillet (toujours en zone de contraction) alors que les économistes attendaient mieux : un rebond vers 47,5.

Il s'agit du 21ème mois sur 22 marqué par une contraction de l'activité dans l'industrie.



Le sous-indice des nouvelles commandes s'est replié à 44,6, contre 47,4 en juillet, tandis que la composante de l'emploi s'est améliorée tout en restant en zone de contraction à 46, après 43,4 le mois précédent.

La principale victime des signaux de faiblesse dans l'industrie, c'est le pétrole 'Brent' qui plonge de -4,3% vers 74$ à Londres suite aux mauvais chiffres d'activité US et qui demeurent en Europe (publiés lundi), le 'WTI' dévisse carrément de -4,6 vers 70,6$ sur le NYMEX, un 'plus bas' depuis le 8 janvier dernier.



Une vague de 'risk-off' sur les actions et le pétrole soutient le marché obligataire : les rendements se détendent de -6,5Pts sur le '10 ans' US à 3,842% et de 6,2Pts sur le '2 ans' à 3,875%

En Europe, les Bunds et les OAT effacent -6,5 et -4,5Pts respectivement à 2,2730 et 2,991%, les BTP italiens effacent -5,5Pts.

Sur le FOREX, le Dollar fait preuve de fermeté face à l'Euro (+0,3%) et face à la Livre (+0,4%)... mais il rechute de -0,8% face au Yen vers 145,7



La surpris provient de l'Or qui ne profite même pas de la nette détente des taux et perd environ -1% vers 2.480$.



D'autres rendez-vous importants marqueront le reste de la semaine, à commencer par la parution vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera examine à la loup.



'Il s'agit des derniers chiffres concernant ce segment clé de l'économie américaine avant la réunion de la Fed prévue mi-septembre', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Sauf surprise de dernière minute, les statistiques devraient confirmer la possibilité d'une hausse de 25 points de base', estime l'analyste.



Cela suffira t'il pour relancer la mécanique haussière ? Les analystes rappellent que les mois d'automne sont généralement compliqués pour les actions, un phénomène qui risque d'être accru cette année par la perspective de l'élection présidentielle américaine de novembre, qui s'annonce très disputée.



Si un regain de volatilité reste possible, la tendance reste haussière au vu de la résistance de la croissance américaine et surtout de l'approche plus accommodante adoptée par la Fed, estiment les stratèges.



'D'un point de vue historique, le début d'un cycle de baisse des taux est favorable pour les actions lorsque l'économie n'est pas en récession', rappelle Angelo Kourkafas, chez Edward Jones.



Les marchés financiers sont donc en train d'entrer dans une nouvelle phase, où la vigueur de l'activité économique, l'emploi en particulier, seront prévalents au détriment de l'évolution des chiffres de l'inflation désormais jugés secondaires.



'La question n'est plus de chercher à savoir 'quand sera le pivot?', mais 'combien de baisses à venir?', juge ainsi Clément Inbona, gérant de fonds chez La Financière de l'Echiquier.



'Les banques centrales ont à présent le doigt sur la gâchette, charge aux investisseurs d'anticiper leur cadence de tir', conclut le professionnel.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce avoir conclu avec Adani Green Energy Limited (AGEL) un accord pour créer une nouvelle joint-venture détenue à parts égales, et disposant d'un portefeuille de 1150 MWac (1575 MWc) situé à Khavda, dans l'Etat indien du Gujarat.



Legrand annonce deux nouvelles acquisitions, à savoir UPSistemas en Colombie et APP (Australian Plastic Profiles) en Australie, portant ainsi à sept les opérations annoncées cette année pour un chiffre d'affaires annualisé de près de 350 millions d'euros.



Enfin, EDF a annoncé lundi soir avoir revu à la hausse son estimation de production nucléaire en France pour 2024 ciblant désormais une production comprise entre 340 et 360 Térawatt-heure, contre une prévision initialement comprise entre 315 et 345 TWh.







