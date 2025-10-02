CAC40 : pluie de records absolus en Europe, le pétrole continue de s'enfoncer
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 17:18
Wall Street continue d'ignorer les conséquences du shutdown (fermeture partielle des administrations fédérales), ainsi que de la publication d'un rapport d'ADP illustrant la morosité du marché du travail américain.
Pour rappel, le cabinet de services aux entreprises a fait part de 32 000 destructions d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en septembre. De plus, il a révisé le solde du mois précédent à -3 000, au lieu de +54 000 en première lecture.
'Alors que le rapport sur l'emploi de septembre pourrait ne pas être publié à cause du shutdown, ces chiffres valident encore un peu davantage l'hypothèse que le marché du travail est en fort ralentissement', constate Bastien Drut, chez CPRAM.
'Cela pourrait même se dégrader davantage avec le shutdown', prévient-il. Estimant donc qu'il ne fait pas de doute que la Fed va continuer son cycle de baisses de taux, la question devient selon lui : 'va-t-elle accélérer ce cycle ?'.
Le shutdown a par exemple empêché la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi,
Les chiffres du chômage dans la zone euro ont été publiés ce matin. En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.
Sur le front des taux, faute de 'stats' aux Etats Unis, c'est le calme le plus plat sur les T-Bonds, inchangés toutes maturités confondues, et les Bunds (-1Pt de base) et OAT (-0,3Pt de base) ne sont pas plus inspirés et restent littéralement figés.
Du coup, c'est également très calme sur le FOREX avec un Dollar figé à 1,1735/1,1740 jusque vers 16H, puis qui accélère un peu à la hausse avec +0,25% vers 1,1715/E.
Le pétrole ne refait pas surface et le baril de Brent chute de -1,5% pour un nouveau plancher de 64,5$ (au plus bas depuis début août), le WTI replonge sous les 61$ (-1,4% vers 60,9$ sur le NYMEX).
Dans l'actualité des valeurs à Paris, EssilorLuxottica annonce la finalisation de l'acquisition d'Optegra, 'plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée', cette opération ayant reçu les autorisations nécessaires.
Saint-Gobain indique être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, un distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds.
TotalEnergies annonce un accord de cession d'une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO2 de Bifrost à CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand Schwenk, ainsi accueilli comme partenaire et futur client au sein du projet.
