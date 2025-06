CAC40: enfonce les 7600 pts, pénalisé par Danone information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - Après un début de séance en vert, la Bourse de Paris a vu ses gains s'éroder au cours de la journée, jusqu'à terminer sur un repli de 0,76%, à 7558 points, pénalisée par Danone (-2,3%) et L'Oréal (-2%).



Outre-Atlantique, les indices évoluent en ordre dispersé avec -0,2% sur le Dow Jones, un S&P500 proche de l'équilibre et un Nasdaq à +0,4%, bien aidé par Nvidia (+2,6%).



L'accalmie entre Israël et l'Iran semble raviver quelque peu l'appétit pour le risque des investisseurs. Si la trêve paraît fragile, les combats ont désormais cessé et Israël a levé les mesures d'urgence récemment mises en place, tandis que l'Iran a officiellement déclaré la fin du conflit, qui aura en tout duré 12 jours.



Malgré les dernières déclaration de Jerome Powell devant le Congrès qui réitère ne pas être dans l'urgence de baisser les taux (à condition que l'inflation soit mieux maîtrisée), les intervenants semblent cependant de plus en plus croire à un soutien de la Fed.



A en croire le baromètre FedWatch, ce sont désormais 70% des traders qui parient sur un assouplissement monétaire en septembre, contre moins de 48% il y a un mois.



Leurs anticipations pourraient encore évoluer ce jour avec l'audition semestrielle du président de la banque centrale, Jerome Powell, devant le Sénat.



Les investisseurs vont par ailleurs surveiller de près le sommet de l'OTAN qui s'ouvre à La Haye, au moment où la politique industrielle de défense s'impose comme un pilier de la souveraineté européenne.

Ce sont pas moins de 650MdsE qui pourraient être investis ces 4 prochaines années, soit plus de 160MdsE par an (la cote part de la Franc s'élèverait à 30MdsE).



En amont de la réunion, Donald Trump s'est interrogé sur le sens de l'article 5 qui impose en principe une riposte des alliés en cas d'agression de l'un d'entre eux, jugeant qu'il s'agissait d'une question d'interprétation.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut rebondissent mollement après leur spectaculaire plongeon du début de semaine, avec un Brent de la mer du Nord qui revient au-dessus de 68 dollars le baril (+0,7%).



Sur le front des statistiques, les ventes de logements neufs ont chuté de-13,7% en mai aux Etats-Unis dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés et de hausse des prix de l'immobilier qui pèse sur la demande.



Les transaction chutent à 623.000 unités en rythme annuel, a annoncé mercredi le Département du Commerce, loin des 700.000 ventes attendues en mai.



D'une année sur l'autre, les ventes de logements neufs s'inscrivent encore en baisse de 6,3%.

A 426.600 dollars, le prix médian des logements a quant à lui augmenté de 3,7% d'un mois sur l'autre et affiche une progression de 3% en rythme annuel, ce qui les rend plus que jamais inabordable pour 80% des américains.



En France, la confiance des ménages se montre stable en juin à un niveau qui demeure dégradé, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui est inchangé à 88, bien au-dessous donc de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Par ailleurs, la PIB de l'Espagne en volume a augmenté de 0,6% au premier trimestre 2025 en rythme séquentiel, un taux de croissance inférieur de 0,1 point à celui du dernier trimestre 2024, selon l'INE qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.



Côté marchés obligataires, les T-Bonds US se retendent de +4,2Pt vers 4,333%, le '30 ans' prend +4Pts à 4,871%, même écart pour les Bund à 2,5740% et nos OAT rajoutent +2,5Pts à 3,267% (le 'spread' se contracte un peu, vers +70Pts).



Rien à signaler sur le FOREX avec un Euro/Dollar quasi inchangé à 1,1625$ (+0,1%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accordé la désignation de médicament orphelin à son riliprubart pour le traitement expérimental du rejet induit par des anticorps (RIA) dans la transplantation d'organes solides.



Le titre Worldline chute lourdement mercredi à la Bourse de Paris à la suite de la parution d'une enquête journalistique faisant état de transactions douteuses chez le spécialiste des paiements, des accusations tempérées par la direction du groupe.



Veolia annonce une avancée technologique inédite en Europe dans la lutte contre les substances PFAS (communément appelées 'polluants éternels'), grâce à sa technologie brevetée 'Drop' développée dans ses centres de recherche mondiaux.



Enfin, Ipsos a annoncé hier soir avoir finalisé l'acquisition de The BVA Family. Cette acquisition représente une expansion significative pour Ipsos en France et renforce sa position au Royaume-Uni et en Italie.







