CAC40: en vert dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 17:50









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,69%, à 7474 points, profitant notamment des performances de Société Générale, URW et Michelin qui s'arrogent environ 3% chacune.



Les marchés ont accueilli favorablement la parution du 'CPI' US: ainsi,l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en décembre 2024 par rapport au même mois de 2023, un taux annuel conforme aux attentes et en hausse de 0,2 point par rapport à celui de novembre.



Hors énergie (-0,5%) et produits alimentaires (+2,5%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,2% le mois dernier, un niveau légèrement en dessous du consensus des économistes.



Par ailleurs, l'activité économique a diminué dans l'État de New York en janvier, selon les entreprises ayant répondu à l'Empire State Manufacturing Survey. L'indice général des conditions économiques a chuté de quinze points pour s'établir à -12,6.



Les indicateurs du marché du travail ont montré des niveaux d'emploi stables, mais une diminution de la durée moyenne de la semaine de travail. Les hausses des prix des intrants et des prix de vente se sont accélérées.



Les entreprises se sont montrées plus optimistes quant à une amélioration des conditions dans les mois à venir.

Dans ce contexte, les indices s'envolent à New York avec +1,4% pour le Dow Jones, +1,5% pour le S&P500 et même +2% pour le Nasdaq.



Sur le compartiment obligataire, le '10 ans US' retombe de 4,79% vers 4,646%, tandis que le Bund de même échéance se détend vers 2,52% (-10pts) et une OAT française à 3,35% (-11 pts).



Le 'spread' OAT/Bund se contracte à +83Pts, dû au sentiment que le gouvernement Bayrou va échapper à une censure demain

Les nouvelles commandes ont légèrement baissé, tandis que les expéditions sont restées quasiment inchangées.



Ce matin, les investisseurs avaient pris connaissance de données concernant l'inflation en France. Sur un an, les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 1,3% en décembre 2024, un taux annuel stable par rapport à celui de novembre, conformément à l'estimation provisoire publiée la semaine dernière par l'Insee.



Les marchés anticipent une seconde partie de semaine effrénée entre vague de publications de résultats et agenda macroéconomique intense.



Cela commence bien pour les banques US avec de bons résultats de 4ème trimestre : des hausses de +3,8 à +6,5% sont observées Morgan Stanley et Blackrock (+3,7%),(+4%), Goldman Sachs, Citi et Wells Fargo (+5,2%)... mais JPMorgan reste un peu en retrait (+1%).



Reste à évaluer la vigueur de la consommation et les perspectives économiques du pays à la lumière des premières décisions politiques de Donald Trump.



Autres éléments à surveiller, le baril de Brent rebondit de +1,4% vers 81,5$.

Sur le front des changes, l'euro cède du terrain face au billet vert, à 1,027$/E (-0,3%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Esker revendique la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2024 de 205,3 millions d'euros, en croissance de 15% à taux de change constant comme en données publiées.



Au titre de l'accord-cadre signé avec TenneT en mai 2023, et faisant suite aux premiers contrats annoncés en mars 2024 pour les liaisons BalWin3 et LanWin4, Nexans indique avoir remporté le contrat pour le projet LanWin2, d'une valeur d'un milliard d'euros.



Voltalia annonce le début de la construction du projet solaire Los Venados, d'une capacité totale de 19,7 mégawatts, dans la région de Tolima. Premier projet du groupe en Colombie, sa mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.