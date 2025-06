CAC40: dans le vert malgré un climat qui reste tendu information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance dans le vert dans un climat toujours dominé par l'aversion au risque avec la poursuite du conflit israëlo-iranien venu raviver les tensions géopolitiques dans la région. L'indice CAC40 progresse de 0,7% vers 7740 points après le repli de vendredi (-1%) et de la semaine écoulée (-1,5%).



L'annonce, vendredi, des frappes militaires menées par Israël contre plusieurs sites militaires et stratégiques en Iran avait provoqué sur les marchés un vif mouvement vers les actifs jugés les plus sûrs, comme le yen, l'or et les obligations.



Alors que le conflit entre désormais dans son quatrième jour, les investisseurs vont continuer de suivre attentivement les dernières informations en provenance du Moyen-Orient, alors qu'Israël a intensifié ses frappes contre Téhéran au cours du week-end.



Le retour inattendu du risque géopolitique pourrait pousser les investisseurs à continuer à favoriser les valeurs refuge.



'Nous ne prenons rien de tout cela à la légère et espérons qu'une escalade pourra être évitée', commentent les stratèges de Citi.



'Nous allons surveiller les répercussions potentielles sur les conditions économiques mondiales, qui constitueront un signal important', ajoute la banque américaine.



'A partir de là, les impacts au niveau des fondamentaux pourront être évalués', ajoute Citi, qui dit pour l'instant considérer ce regain de tensions comme un simple 'épisode de volatilité'.



Ces inquiétudes viennent en effet s'ajouter aux craintes persistantes entourant la situation commerciale mondiale, de quoi alimenter de nouvelles poussées de volatilité.



Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir tempèrent leurs gains ce lundi. Le Brent, qui avait atteint vendredi un plus haut au-delà de 78 dollars, n'affiche plus qu'un gain de 0,8% à 73.6 dollars ce matin.



'Pour les marchés de l'énergie, la question clé à l'avenir est de savoir si l'escalade récente perturbera l'offre ou l'approvisionnement en énergie', rappelle-t-on chez Danske Bank.



Les analystes de la banque scandinave font effectivement remarquer que les frappes israéliennes ont pour l'instant épargné les installations pétrolières iraniennes.



'Si de futures attaques devaient endommager les sites de production pétrolière iraniens, les prix pourraient réagir de manière plus marquée', avertit l'établissement nordique.



'Le scénario le plus grave serait toutefois celui dans lequel l'Iran fermerait le détroit d'Hormuz à la circulation. Une telle attaque perturberait fortement les exportations de pétrole en provenance du Golfe, mais les conséquences seraient encore plus importantes pour le commerce mondial de GNL', poursuit Danske.



'Nous pensons que le risque d'une mesure aussi extrême est faible, mais il ne doit pas être totalement écarté', conclut la banque.



La Bourse de Tokyo se reprenait de 1,4% lundi en fin de séance, tandis que l'indice CSI - qui regroupe les 300 principales valeurs des villes de Shanghaï et de Shenzhen - reculait lui de 0,1%.



Les 'futures' sur indices new-yorkais suggèrent pour l'instant une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones étant attendu en progression de 0,2% et le Nasdaq sur un gain de 0,3%.



Wall Street, qui avait mis fin la semaine dernière à une série de deux semaines dans le vert avec l'intensification de la crise au Proche-Orient, sera close jeudi pour la commémoration de 'Juneteenth'.



Au milieu des turbulences déclenchées par les bruits de botte au Moyen-Orient, les marchés pourraient néanmoins trouver quelques motifs d'espérer dans les grands rendez-vous économiques attendus dans la semaine.



Aux Etats-Unis, la réunion de la Fed mercredi ne devrait déboucher sur aucun changement de taux, mais pourrait permettre de faire le point sur la croissance et l'évolution de l'inflation, susceptibles d'accélérer un assouplissement monétaire qui se fait toujours attendre.



A l'agenda des prochains jours figurent également des données importantes sur la consommation américaine, avec les ventes au détail qui paraîtront demain.



En Europe, les chiffres des prix à la consommation en zone euro, prévus mercredi, permettront de se faire une idée sur le récent ralentissement de l'inflation observé ces derniers mois sur le Vieux Continent.





