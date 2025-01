CAC40: dans le rouge pour débuter l'année 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - En baisse de 0,8% à près de 7320, le CAC40 débute l'année 2025 dans le rouge, après une année écoulée bien plus terne à la Bourse de Paris que sur les autres grandes places occidentales.



Sur l'ensemble de 2024, l'indice phare parisien s'est en effet tassé d'un peu plus de 2,1%, à contre-courant du FTSE de Londres (+5,7%), et surtout bien loin du DAX de Francfort (+18,8%), ainsi que du S&P500 (+23,3%) ou du Nasdaq (+28,6%) à New York.



Alors que Wall Street a profité à plein de l'engouement pour l'IA et des espoirs suscités par la victoire de Donald Trump, Paris a pâti d'un contexte plus difficile, notamment du fait des incertitudes politiques depuis la dissolution de l'Assemblée nationale.



'Cependant, les perspectives générales des actions de la zone euro dépendent davantage des fondamentaux de croissance et de bénéfices que de la politique française', estimait Claudia Panseri, CIO chez UBS WM France, dans une note parue le 20 décembre.



Si elle indiquait prévoir une lente reprise des bénéfices dans la zone euro en 2025, elle voyait des raisons d'être optimiste pour cette année, notamment une coalition allemande plus stable et des progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.



Pour cette première séance de l'année, les opérateurs ont pris connaissance des indices PMI du secteur manufacturier pour le mois de décembre, en France et dans la zone euro ce matin. On attend le publication de l'indice aux Etats-Unis cet après-midi.



S'étant replié de 43,1 en novembre à 41,9 le mois dernier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, a signalé la plus forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier depuis mai 2020.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est très légèrement replié de 45,2 en novembre à 45,1 en décembre, illustrant une détérioration continue de la conjoncture du secteur depuis deux ans et demi.



Dans l'actualité des valeurs, on notera seulement l'annonce par Wavestone du lancement d'une campagne de rachat d'actions portant sur un montant maximum de 10 millions d'euros, campagne qui s'achèvera le 31 mars au plus tard.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.