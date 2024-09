Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: bascule dans le rouge, l'inflation US sans surprise information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a basculé dans le rouge vers 7365Pts (-0,6%) dans le sillage des indices américains après la publication des chiffres d'inflation US.



Le Département du Travail a annoncé que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 0,2% en août, comme au mois de juillet et conformément aux anticipations établies par les économistes.



Sur un an, sa progression ressort à 2,5%, ce qui s'inscrit légèrement en-dessous de la prévision moyenne du consensus (+2,6%).



Ces données étaient particulièrement attendues, alors que se tiendra dans une semaine la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.



' Malheureusement, cette dernière statistique avant le grand oral de la Fed dans une semaine ne devrait pas permettre de trancher le débat entre les investisseurs concernant l'ampleur de la première baisse des taux (25 ou 50 points de base) ', estime Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM.



Les investisseurs suivront aussi la réaction de Wall Street au lendemain du premier débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, lors duquel la démocrate Kamala Harris semble avoir été plus convaincante que son rival républicain, Donald Trump.



Selon un sondage mentionné par les analystes de Danske Bank, la vice-présidente américaine a largement dominé ce premier duel télévisé en vue du scrutin du 5 novembre, 55% des téléspectateurs lui accordant la victoire contre 45% au candidat républicain.



A titre de comparaison, dans un sondage réalisé avant l'affrontement, Kamala Harris ne recueillait que 49,5% des intentions de vote, contre 50,5% pour l'homme d'affaires new-yorkais.



'Alors que Trump s'est concentré sur les échecs de l'administration actuelle, Harris a dévoilé une vision davantage tournée vers le futur', décryptent les équipes de Danske Bank.



'La tonalité générale des propos de Trump est apparue sombre et menaçante, tandis que Harris est apparue plus optimiste quant à l'avenir', ajoute l'établissement danois.



Sur le Forex, l'euro reste stable face au billet vert, à 1,10$/E, tandis qu'à Londres, le baril de Brent s'échange à 70,3$ (+0,8%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange emprunte sur le marché obligataire 600 millions d'euros à 10,3 ans avec un coupon de 3,250%.



Sanofi fait savoir qu'une étude pivot portant sur le Dupixent (dupilumab) comme soin de la pemphigoïde bulleuse (PB) a atteint ses objectifs principaux et secondaires chez des adultes atteints de formes modérées à sévères de la maladie.





