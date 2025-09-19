CAC 40: vers une deuxième semaine de gains
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 08:25
Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 échéance septembre avance de 17 points à 7873 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.
Le marché n'a pas été surpris par la décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt mais il a semblé apprécier que l'institution évoque une poursuite de ses mesures de soutien en indiquant privilégier l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.
'Cela veut dire que la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance', réagit ce matin Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.
'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) tient toujours debout', souligne l'analyste.
Avec un gain hebdomadaire de près de 0,4%, le CAC s'achemine vers une seconde semaine de progression, mais l'élément le plus important est peut-être qu'il a désormais effacé l'intégralité des pertes essuyées depuis le 25 août dernier, date à laquelle François Bayrou avait manifesté son intention de se soumettre à un vote de confiance devant l'Assemblée nationale.
La perspective d'un environnement de taux plus bas aux Etats-Unis a largement profité au segment technologique, comme l'illustre les records établis cette semaine par le Nasdaq.
En Europe, l'indice sectoriel de la technologie, le STOXX Europe 600 Technology, se dirige ainsi vers une hausse de plus de 6% cette semaine.
A Paris, les plus fortes progressions de la semaine reviennent pour l'instant à des titres comme Soitec (+15%), OVH (+14%) ou STMicroelectronics (+8%), mais Kering se distingue également avec des gains de 12% consécutifs à l'arrivée aux commandes lundi dernier de son nouveau directeur général vedette, l'italien Luca de Meo.
Autre élément marquant, la volatilité est brutalement retombée cette semaine, surtout après la réunion de la Fed, ce qui se traduit par un reflux du VIX, aussi appelé 'l'indice de la peur', désormais revenu sur ses plus bas annuels.
Les volumes pourraient cependant être légèrement plus importants que d'habitude en ce jour dit des 'trois sorcières', caractérisé par l'arrivée à échéance de toute une série d'options et de contrats futures sur indices et actions.
Sur le marché obligataire, les taux longs remontent logiquement, victimes du vent d'euphorie qui souffle actuellement sur les Bourses mondiales et d'ajustements post-Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans se hisse au-delà de 4,10%.
L'euro perd 0,1% face au dollar qui profite du redressement des rendements souverains américains, mais s'accroche pour le moment à la barre de 1,1775.
Les cours du brut pâtissent du rebond du dollar, ce qui ne devrait pas les empêche d'afficher une seconde semaine gagnante d'affilée du fait de la récente crispation de la situation géopolitique, avec l'incursion de drones russes en Pologne et les nouvelles frappes d'Israël contre Gaza.
Le baril de Brent recule de 0,2% à 67,3 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 0,4% à 63,3 dollars.
A lire aussi
-
Le chef de l'agence spatiale taïwanaise Wu Jong-shinn estime que l'île doit lancer au plus vite des satellites de télécommunications afin de garantir son accès à internet en cas de conflit avec la Chine, jugeant lors d'un entretien avec l'AFP que "l'heure tourne". ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
Le syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE) a porté plainte vendredi contre le groupe de crèches privées La Maison bleue pour "des pratiques potentiellement frauduleuses", a-t-on appris auprès de l'avocat du syndicat. Cette plainte pour ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente vendredi en début de séance, vers la fin d'une semaine marquée par les réunions de certaines des banques centrales les plus importantes au monde. À Paris, le CAC 40 gagne 0,49% à 7.893,14 points ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer