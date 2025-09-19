France: le climat des affaires stable en septembre, celui de l'emploi baisse encore, selon l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

Le climat des affaires est resté "stable et morose" en septembre, annonce vendredi l'Insee, et celui de l'emploi a poursuivi sa baisse.

Ainsi, l'indicateur synthétique mesurant le climat des affaires s'établit à 96 pour le quatrième mois consécutif, demeurant sous sa moyenne de longue période de 100 depuis août 2024. Celui mesurant le climat de l'emploi a perdu deux points, à 93, se situant sous sa moyenne de longue période de 100 depuis juillet 2024.

Il atteint même son plus bas niveau depuis janvier 2015 (hors crise sanitaire). Cette nouvelle dégradation, explique l'Institut national de la statistique, résulte principalement de la baisse du solde sur les effectifs prévus dans les services.

Le climat des affaires s'améliore pourtant dans les services, après trois mois de stabilité (98, +2 points). Mais s'il rebondit nettement dans le secteur de l'information-communication, il baisse dans les autres secteurs.

Dans le commerce de gros, l'indicateur, publié un mois sur deux, s'améliore de nouveau, gagnant un point depuis juillet et quatre points depuis mai, à 98. Il est au plus haut depuis mars 2023, tout en restant sous sa moyenne de longue période.

Les opinions sur les livraisons reçues de l’étranger et sur les intentions de commandes continuent à remonter.

Le climat est quasi stable dans le bâtiment (98, +1 point). Les entrepreneurs ont une meilleure opinion de leur activité passée, mais ils sont plus pessimistes au sujet de l’évolution de l’activité prévue.

Dans l’industrie, le climat des affaires perd un point à 96. Les opinions sur l'évolution de la production passée, et sur le niveau des carnets de commandes sont en baisse, mais celles sur les perspectives personnelles de production se redressent.

Enfin, le climat des affaires s’assombrit de nouveau dans l’ensemble "commerce de détail et commerce et réparation d’automobiles".

L'indicateur perd un point à 92, revenant à un plus bas depuis avril 2022. Ce recul résulte d'opinions plus mauvaises sur les ventes passées et les perspectives générales d’activité. C'est cependant dans le commerce de détail que le climat baisse, tandis qu'il rebondit dans le commerce et la réparation d’automobiles.