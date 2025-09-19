La Bourse de Paris en hausse avant un entretien entre les présidents américain et chinois

La Bourse de Paris progresse vendredi, avant de se focaliser sur un entretien téléphonique prévu entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, à la tête des deux premières puissances économiques du monde.

L'indice vedette CAC 40 grimpait de 0,67% vers 10h00, en hausse de 52,90 points à 7.907,51 points. Jeudi, la Bourse a terminé en hausse de 0,87%, à 7.854,61 points.

"L'attention se concentrera sur l'appel entre Donald Trump et Xi Jinping", à 13H00 GMT, "susceptible d'influencer fortement le climat de marché", soulignent les économistes de Deutsche Bank.

"Les discussions devraient porter notamment sur TikTok et sur la possibilité d'un apaisement plus durable dans les tensions commerciales. Pour l'heure, les droits de douane restent inférieurs à leur pic observé début avril, mais la situation repose sur une extension provisoire de 90 jours, qui court jusqu'en novembre", ont-ils poursuivi.

Il s'agit du second entretien téléphonique entre les deux hommes depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, et du troisième depuis le début de l'année, en comptant un appel en date du 17 janvier.

"Une prolongation de la trêve commerciale est possible" entre les deux premières puissances économiques du monde, estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, "mais la durée des négociations laisse à la Chine le temps de réduire sa dépendance technologique aux États-Unis".

Par exemple, "Pékin a ordonné à Alibaba, ByteDance et d'autres géants technologiques de cesser leurs achats d'une puce conçue spécialement pour le marché chinois par Nvidia ", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"Mais les grands acteurs chinois, comme Alibaba et Baidu, peinent encore à développer des alternatives locales capables de rivaliser en efficacité énergétique et en compatibilité logicielle" avec les géants américains, à commencer par Nvidia.

Par ailleurs, cet appel suit de peu une démonstration de force diplomatique de Xi Jinping, qui a organisé début septembre en Chine un grand sommet avec, entre autres, les dirigeants russe et indien.

Piqué au vif par la complicité affichée par le président chinois et Vladimir Poutine ainsi que par le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, pendant un grand défilé militaire à Pékin, Donald Trump avait alors accusé Xi Jinping de "conspirer" contre les Etats-Unis avec ses invités.

"En résumé, la semaine s'achève sur une guerre des puces qui s'intensifie (...) et des risques politiques et géopolitiques persistants", conclut Ipek Ozkardeskaya.

BNP Paribas salué

Vers 09H50, BNP Paribas gagnait 1,47% à 79,54 euros. Société Générale prenait 1,32% à 58,16 euros et Crédit Agricole 0,95% à 16,46 euros.

