Avion de combat européen SCAF : Berlin et Madrid cherchent à trouver une solution avec le gouvernement français pour relancer le projet

Lancé en 2017 par Berlin et Paris, rejoints plus tard par Madrid, le SCAF n'avance plus en raison des tensions entre le constructeur français Dassault et le groupe européen Airbus .

Une maquette du Scaf. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'Allemagne et l'Espagne veulent relancer le projet européen d'avion de chasse du futur SCAF, bloqué par des tensions entre Airbus, qui représente leurs intérêts, et le constructeur français Dassault. Les deux capitales "veulent essayer d'arriver à une solution d'ici fin 2025" avec Paris, a affirmé jeudi 18 septembre Friedrich Merz, lors d'une conférence de presse avec Pedro Sanchez.

"Nous partageons le même avis : la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Nous n'avançons pas dans ce projet", a déclaré le chancelier allemand aux côtés de son homologue espagnol à Madrid.

Madrid et Berlin alignés

"Nous sommes tous deux en discussion avec le gouvernement français et nous voulons tous deux trouver une solution le plus rapidement possible", a-t-il poursuivi.

Lancé en 2017 par Berlin et Paris, rejoints plus tard par Madrid, le SCAF, le plus grand projet de défense en Europe censé renforcer l'autonomie stratégique du continent, n'avance plus en raison des tensions entre le constructeur français Dassault et le groupe européen Airbus , qui représente dans ce dossier les intérêts de Berlin et de Madrid.

Pedro Sanchez a jugé parfaite la déclaration du chancelier allemand sur le SCAF.

"L'intérêt de l'Espagne dans ce projet est sincère . Il est total, mais effectivement, avec les conditions que les trois pays -Allemagne, France et Espagne- avaient fixées au préalable", a-t-il dit.