CAC 40: une note de prudence en attendant de nouveaux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 08:26









(Zonebourse.com) - Après avoir aligné deux séances de hausse, la Bourse de Paris devrait entamer la séance sur une note plus prudente jeudi avant plusieurs indicateurs qui mettront à l'épreuve les perspectives de plus en plus nettes d'une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de 6,5 points à 7800 points, laissant entrevoir une ouverture à l'équilibre, voire en léger repli.



Toutes les places boursières mondiales avaient poursuivi sur leur lancée favorable hier, les chiffres rassurants de l'inflation publiés mardi aux Etats-Unis ayant continué de propulser les indices à la hausse, les investisseurs espérant que la banque centrale américaine assouplira sa politique dès le mois de septembre.



Favorisés par le sentiment dominant selon lequel la Fed pourrait réduire le loyer de l'argent à l'issue de sa réunion de la rentrée, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques hier.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones s'adjuge pour l'instant 1,7%, tandis que le S&P et le Nasdaq affichent tous deux des gains de 1,2%.



A titre de comparaison, le CAC progresse plus modestement de 0,8% depuis lundi, même si l'indice parisien a réussi à franchir hier le seuil psychologique des 7800 points qu'il avait enfoncé fin juillet. L'Europe STOXX 600 avance lui de 0,7% cette semaine, pour ne plus se situer qu'à 3% de son record atteint en mars dernier.



Alors que Wall Street évolue à des sommets, les investisseurs étudieront attentivement les indicateurs économiques des prochains jours pour tenter d'y déceler de nouveaux indices sur le calendrier de la baisse des taux et d'évaluer les chances de poursuite du récent 'rally' des actions.



Parmi les indicateurs les plus attendus de la séance à venir figurent les derniers chiffres du PIB de la zone euro, qui devraient confirmer que la croissance n'a atteint que 0,1% dans la région au deuxième trimestre.



Aux Etats-Unis, les prix à la production et les inscriptions aux allocations chômage aideront à préciser les perspectives monétaires de l'autre côté de l'Atlantique.



Mais ce sont surtout les chiffres des ventes au détail, attendus demain, qui risquent de faire bouger le marché, au moment où certains analystes redoutent que les ménages ne commencent à réduire leur consommation face au ralentissement du marché du travail et à la mise en place des surtaxes douanières.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les perspectives de résultats des sociétés constituent un autre sujet d'intérêt.



Sur ce point, l'équipementier de réseaux américain Cisco a largement rassuré les investisseurs hier soir en dévoilant des résultats meilleurs que prévu et des prévisions encourageantes à la faveur du boom dans les investissements liés à l'IA.



Société Générale souligne cependant qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici une situation où les anticipations de taux d'intérêt baissent et où les bénéfices des entreprises augmentent solidement.



'Cela peut vouloir dire deux choses', estime Andrew Lapthorne, le responsable de la recherche 'quant' chez SG. 'Soit les marchés se trompent encore en pensant que les taux vont baisser, soit, comme nous l'avons montré dans plusieurs graphiques récemment, la rentabilité réelle des entreprises américaines est de fait bien moins bonne que ce que laissent croire les chiffres officiels'.



Chez BofA, on souligne que seulement 5% des investisseurs anticipent actuellement un atterrissage brutal de l'économie américaine et que 14% d'entre eux surpondèrent les actions au sein de leur portefeuille.



Les investisseurs, peu nombreux en cette période de trêve estivale, pourraient néanmoins commencer à se montrer réticents à prendre des positions trop importantes dans l'anticipation de la tenue, demain en Alaska, de la réunion très attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le milliardaire new-yorkais ayant fait savoir Trump a déclaré que le président russe subirait 'de très lourdes conséquences' s'il refusait de conclure un cessez-le-feu en Ukraine.







