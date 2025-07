CAC 40: un épisode de calme en attendant la tempête information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 08:28









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, poursuivant son mouvement de consolidation des dernières séances en dépit de la tendance positive enregistrée la veille à Wall Street.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - recule de 28,5 points à 7780 points, annonçant un début de journée en léger repli.





Les investisseurs devraient adopter une approche prudente avant de s'engager dans une fin de semaine effrénée avec la réunion de la BCE et une impressionnante salve de résultats des deux côtés de l'Atlantique.



Après avoir abaissé ses taux directeurs de deux points de pourcentage en un peu plus d'un an, la BCE devrait opter jeudi pour un 'statu quo', marquant ainsi une pause - temporaire ou non - dans son cycle d'assouplissement monétaire.



Le retour à la cible d'inflation de 2% étant désormais atteint, l'institution pourrait se décider à amorcer un revirement stratégique, en s'éloignant d'une stricte dépendance aux données.



'Dans l'ensemble, aucune surprise majeure n'est attendue et l'impact sur les marchés devrait rester très limité', pronostique toutefois François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM.



La seconde partie de la semaine sera surtout marquée par une avalanche de résultats trimestriels, dont les comptes très attendus de plusieurs poids lourds américains des hautes technologies comme Alphabet, IBM, Intel et Tesla.



En attendant, l'agenda s'annonce relativement calme aujourd'hui puisqu'aucun indicateur économique de premier plan ne figure au menu du jour.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a bien prévu de s'exprimer en début d'après-midi à l'occasion d'une conférence bancaire organisée à Washington, mais il devrait s'abstenir de toute annonce tonitruante sachant que la Fed est désormais entrée dans sa période de 'blackout', durant laquelle ses responsables ont interdiction de s'exprimer sur les questions monétaires.



Du côté des résultats, SAP dévoilera ses comptes de deuxième trimestre ce soir après la clôture des marchés européens, mais les publications se font plutôt rares ce matin sur le Vieux Continent.



Privés de véritable catalyseur, les investisseurs se tournent vers les déclarations des hauts responsables américains d'y trouver des motifs d'espérer sur l'évolution des questions commerciales.



A l'approche de la date fatidique du 1er août prévoyant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains, le secrétaire au commerce Howard Lutnick s'est déclaré confiant dans la possibilité de trouver un accord avec l'Union européenne.



Le semaine a d'ailleurs démarré en fanfare à Wall Street avec un nouveau doublé de records pour le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont respectivement franchi les barres des 30% et des 40% de hausse depuis leur plancher du 7 avril.



Les marchés américains ont été tirés par les 'titans' de la cote qui continuent d'aspirer les liquidités, à l'image d'Alphabet qui s'est adjugé 2,7% à deux jours de la parution de ses résultats.



Sur le marché des changes, l'euro reste ferme face au billet vert, autour de 1,1690 dollar, les cambistes tournant leur attention vers la réunion de politique monétaire de la BCE prévue jeudi.



Du côté de l'obligataire, le rendent des emprunts d'Etat américains à dix ans se détend vers 4,37% dans un climat d'incertitudes persistantes sur les droits de douane.



Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par le flou entourant la vigueur de la demande dans un contexte commercial toujours complexe.



Le baril de Brent cède 0,7% autour de 68,7 dollars, tandis que le WTI américain lâche 0,9% à 66,6 dollars.





