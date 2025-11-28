CAC 40; les marchés devraient continuer à végéter pour le 'Black Friday'
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 08:25
Vers 8h15, le contrat à terme sur le CAC 40 - livraison décembre - avance de 17 points à 8 121,5 points, laissant entrevoir une progression modeste après la hausse symbolique déjà enregistrée la veille.
Sans New York pour le guider, l'indice parisien avait terminé la journée d'hier sur un gain anecdotique de moins de 0,1% à 8099 points au terme d'une séance particulièrement calme marquée par des volumes d'échanges allégés de 1,2 milliard d'euros, alors que la saison des résultats est désormais passée et qu'aucun indicateur économique majeur ne figurait à l'agenda.
Aux niveaux actuels, l'indice vedette a désormais effacé plus de la moitié des pertes subies durant son récent épisode de consolidation, qui s'était étendu du 21 octobre au 24 novembre.
Après une journée particulièrement atone jeudi, la tendance du jour devrait à nouveau rester calme en l'absence de véritables catalyseurs en cette semaine écourtée à Wall Street.
Le marché parisien se dirige malgré tout vers une hausse de l'ordre de 1,5% sur l'ensemble de la semaine grâce à la perspective de plus en plus nette d'une baisse de taux aux Etats-Unis le mois prochain et une saisonnalité favorable qui tend à porter les actions durant la fin de l'année.
La réouverture partielle des marchés américains, au lendemain de la journée fériée de Thanksgiving, devrait par ailleurs décourager la prise de risques. Wall Street ne rouvrira que pour une demi-séance ce vendredi, le 'Black Friday', une journée de promotions commerciales qui marque le début de la période des achats de fin d'année aux Etats-Unis.
A en croire les 'futures' sur indices, la Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse dans des marchés qui s'annonce là encore peu animés en l'absence de tout indicateur économique.
Les investisseurs pourraient cependant être amenés à favoriser le secteur de la distribution, traditionnellement le grand gagnant de la journée de 'Black Friday' qui sert généralement de baromètre pour évaluer la santé de la consommation à l'approche de Noël.
La Fédération américaine du Commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoit qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feront des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le 'Cyber Monday' qui le prolonge depuis quelques années.
Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.
Coté indicateurs, les investisseurs guetteront de nouveaux développements concernant l'inflation en Europe, la séance devant être marquée entre autres par la publication de la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de novembre, prévue à 14h00.
A lire aussi
-
Compatible Otan et prêt fin 2027 : l'Italien Leonardo présente son "dôme de fer" européen, Michelangelo
Le dome Michelangelo est un logiciel qui doit permettre la connexion des équipements différents de plusieurs pays pour travailler en coordination à l'échelle du continent. Alors que l'Europe cherche à se doter d'un système de défense pour faire face à la menace ... Lire la suite
-
(Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Conserves, pâtes, shampooing: les banques alimentaires lancent vendredi leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires accompagnées par des associations. Au cours de cette opération, qui se tient ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer