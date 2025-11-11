CAC 40: franchit les 8150 points après une seconde séance de hausse marquée
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 17:53
L'indice parisien réalise en 48h une bien meilleure performance que le Nasdaq (-0,6% actuellement après +2,3% hier) ou le S&P500 (-0,2% après +1,5% hier), alors que le prétexte du rebond du début de la semaine réside dans l'optimisme lié à la cessation du 'shutdown' aux Etats-Unis : le Sénat américain s'est prononcé dans la nuit en faveur d'un texte de loi visant à mettre fin au blocage partiel des administrations fédérales après 41 jours de paralysie.
Le compromis qui met fin au 'shutdown', conclu par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre, doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité, avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.
'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, après le jour de l'Armistice, si la Chambre des représentants devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', indique Kenneth Broux, le responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale, basé à Londres.
L'accord permet d'améliorer les perspectives pour la croissance économique américaine à un moment, celui de la fin de l'année, où les marchés d'actions américains prennent généralement le chemin de la hausse, ce qui constitue un élément porteur.
La réouverture des services publics pourrait par ailleurs annoncer une déferlante de statistiques économiques dans les jours à venir après quasiment six semaines de disette. D'après Kenneth Broux, l'analyste de SG, le Département américain du travail pourrait publier le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre dès ce vendredi.
Reste à savoir si la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis permettra aux marchés boursiers mondiaux de se remettre sur de bons rails après les tumultes de la semaine dernière.
Wall Street se montre beaucoup plus hésitante que Paris : l'indice VIX de la volatilité, le baromètre de la peur à Wall Street, stagne vers 17,5 ce mardi (soit une baisse de 22% depuis les plus hauts de vendredi).
'Ce ne sont pas les niveaux de valorisation qui poussent les marchés en territoire baissier, ce sont les récessions', rappelait ce matin Neil Wilson, stratégiste chez Saxo Banque.
'C'est la raison pour laquelle les conséquences du 'shutdown' commençaient à inquiéter Wall Street', souligne-t-il.
Sur le compartiment obligataire, on observe des variations assez paradoxales : le 30 ans se tend de +1Pt vers 4,712% mais le 10 ans efface -4Pts vers 4,0690%. En Europe, le Bund à 10 ans se détend de -1Pt à 2,655%, l'OAT de même échéance, -1,7Pt à 3,422%.
À Londres, le Brent rebondit vigoureusement de 2%, à 65,2 USD le baril, le WTI de +1,7% également à 61 USD.
L'euro redécolle de +0,3% face au billet vert, à 1,16 USD, l'or reste stable vers 4110 USD/Oz.
Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies, opérateur avec une participation de 40%, annonce la signature d'un contrat de partage de production pour le bloc S4 avec le ministère des Ressources naturelles du Guyana, aux côtés de ses partenaires QatarEnergy (35%) et Petronas (25%).
Medincell a annoncé hier soir son inclusion dans l'indice MSCI World Small Cap à compter du 24 novembre 2025. Cet indice regroupe les sociétés à petite capitalisation les plus liquides et performantes de 23 marchés développés.
La société de private equity Audacia annonce un partenariat avec l'OEuvre nationale du Bleuet de France, 'symbole national de la mémoire et de la solidarité envers le monde combattant', via son nouveau fonds dédié à la défense et à la souveraineté industrielle, Straton.
A lire aussi
-
Deux militants pro-israéliens seront jugés en mai pour des incidents intervenus samedi devant le commissariat parisien où étaient retenues les quatre personnes suspectées d'avoir déclenché des heurts à la Philharmonie deux jours plus tôt, a appris l'AFP mardi auprès ... Lire la suite
-
par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 53 avions en octobre, portant le total pour l'année à 493 appareils, le constructeur aéronautique ajoutant par ailleurs avoir reçu 15 commandes le mois dernier. L'avionneur américain a livré 39 737 MAX, son modèle ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la conférence de presse) Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira ... Lire la suite
-
Wall Street ouvre en ordre dispersé avec les inquiétudes sur la "tech" et en attendant la fin du "shutdown"
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les inquiétudes concernant la valorisation élevée des entreprises technologiques refaisant surface, alors que les investisseurs attendent avec impatience la fin du "shutdown" américain. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer