 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 841,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CAC 40: franchit allégrement les 7800 pts, emmené par Stellantis
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 17:52

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,8% à 7823 points, tirée par Stellantis (+9,2%), Thales (+3,6%) ou encore Société Générale (+3,2%).Privés de catalyseurs depuis plusieurs semaines, les marchés comptaient potentiellement sur la BCE qui, en début d'après-midi, devait évoquer ses projets de politique monétaire. La banque centrale n'a finalement rien dévoilé de ses intentions, laissant les opérateurs sur leur faim.

Christine Lagarde a toutefois affirmé que l'épisode de désinflation était terminé, ce qui pourrait préfigurer un gel de la politique monétaire au moins jusqu'à la fin de l'année - sauf brusque ralentissement économique dans l'UE.

'Les dernières données économiques ne justifient pas de nouvelle baisse de taux, et l'accord commercial conclu en juillet avec les Etats-Unis, à savoir des droits de douane limités à 15% pour la grande majorité des exportations européennes, a réduit l'incertitude', avance François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM.

À Wall Street, le Nasdaq gagne 0,7%, derrière le S&P500 (+0,8%) et le Dow Jones (+1,2%).
La séance a été animée par la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis : celles-ci augmentent de 27 000, mais le 'temps fort' du jour, c'était le taux d'inflation du mois d'août.

D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en août par rapport au même mois de 2024, un taux annuel globalement conforme aux attentes.
Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi en ligne avec le consensus des économistes.

Sur le compartiment obligataire, la publication d'un CPI conforme aux prévisions apaise les craintes inflationnistes : le rendement du bon du Trésor US à 10 ans se détend de 5Pts, en dessous des 4% (vers 3,99%), le '30 ans' efface 2,7Pts à 4,65%.

En Europe, le Bund de même échéance reste stable vers 2,658%, l'OAT efface 2Pts à 3,446%, réduisant son spread de 80 à 78Pts.
Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,7% face au billet vert, à 1,173 USD.

À Londres, le Brent recule de 1,8%, à 66,4 USD le baril, au lendemain de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une forte augmentation des stocks de carburants, d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Technip Energies indique avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts auprès d'Ecovyst, pour un prix d'acquisition de 556 millions de dollars, soit 556 MUSD, correspondant à un multiple d'EBITDA d'environ 9,8.

Eutelsat annonce un partenariat stratégique avec Skynopy, start-up française du NewSpace spécialisée dans les services de connectivité satellite, pour lancer le projet AKAR, visant à créer le premier réseau mondial haut débit en temps réel.

Thales a annoncé jeudi avoir lancé un nouveau dispositif de cryptographie souveraine devant permettre aux Etats et aux acteurs de la défense de lutter contre la menace liée à l'essor de l'informatique quantique.

Thales a aussi indiqué avoir franchi une nouvelle étape dans sa collaboration avec le groupe de défense britannique BAE Systems, à travers un projet visant à fournir au Royaume-Uni une capacité de sonar sous-marin de nouvelle génération.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

  • Salon Hyvolution à Paris
    Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:14 

    Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés ... Lire la suite

  • L'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort
    L'Europe termine dans le vert, la BCE opte pour le statu quo
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:13 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank