CAC 40: franchit allégrement les 7800 pts, emmené par Stellantis
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 17:52
Christine Lagarde a toutefois affirmé que l'épisode de désinflation était terminé, ce qui pourrait préfigurer un gel de la politique monétaire au moins jusqu'à la fin de l'année - sauf brusque ralentissement économique dans l'UE.
'Les dernières données économiques ne justifient pas de nouvelle baisse de taux, et l'accord commercial conclu en juillet avec les Etats-Unis, à savoir des droits de douane limités à 15% pour la grande majorité des exportations européennes, a réduit l'incertitude', avance François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM.
À Wall Street, le Nasdaq gagne 0,7%, derrière le S&P500 (+0,8%) et le Dow Jones (+1,2%).
La séance a été animée par la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis : celles-ci augmentent de 27 000, mais le 'temps fort' du jour, c'était le taux d'inflation du mois d'août.
D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en août par rapport au même mois de 2024, un taux annuel globalement conforme aux attentes.
Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi en ligne avec le consensus des économistes.
Sur le compartiment obligataire, la publication d'un CPI conforme aux prévisions apaise les craintes inflationnistes : le rendement du bon du Trésor US à 10 ans se détend de 5Pts, en dessous des 4% (vers 3,99%), le '30 ans' efface 2,7Pts à 4,65%.
En Europe, le Bund de même échéance reste stable vers 2,658%, l'OAT efface 2Pts à 3,446%, réduisant son spread de 80 à 78Pts.
Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,7% face au billet vert, à 1,173 USD.
À Londres, le Brent recule de 1,8%, à 66,4 USD le baril, au lendemain de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une forte augmentation des stocks de carburants, d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.
Dans l'actualité des sociétés françaises, Technip Energies indique avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts auprès d'Ecovyst, pour un prix d'acquisition de 556 millions de dollars, soit 556 MUSD, correspondant à un multiple d'EBITDA d'environ 9,8.
Eutelsat annonce un partenariat stratégique avec Skynopy, start-up française du NewSpace spécialisée dans les services de connectivité satellite, pour lancer le projet AKAR, visant à créer le premier réseau mondial haut débit en temps réel.
Thales a annoncé jeudi avoir lancé un nouveau dispositif de cryptographie souveraine devant permettre aux Etats et aux acteurs de la défense de lutter contre la menace liée à l'essor de l'informatique quantique.
Thales a aussi indiqué avoir franchi une nouvelle étape dans sa collaboration avec le groupe de défense britannique BAE Systems, à travers un projet visant à fournir au Royaume-Uni une capacité de sonar sous-marin de nouvelle génération.
