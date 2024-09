Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: enfin, le grand rendez-vous de l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin en attendant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, un événement qui s'annonce déterminant pour le calendrier des futures baisses de taux de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - grappille cinq petits points à 7449 points, montrant que les investisseurs se prennent à espérer timidement de bonnes surprises.



Après avoir cédé 0,9% mardi, puis 1% mercredi, le marché parisien avait poursuivi son décrochage hier en cédant 0,9% à 7431 points, repassant ainsi sous son support des 7500 points, notamment sous le poids des valeurs du luxe.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC accuse pour l'instant une baisse de 2,6%, confirmant la triste réputation de septembre considéré comme le plus mauvais mois de l'année pour les indices boursiers.



'Nous nous attendons à ce que le mois de septembre reste chahuté', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Aucune valeur n'est à l'abri, même pas Hermès. Il faut pourtant reconnaître que c'est rare de retrouver le groupe de luxe en tête des baisses du CAC 40', souligne l'analyste.



'Ce qui est peut-être inquiétant cette année, c'est le niveau de la liquidité qui reste anormalement basse pour la saison', ajoute-t-il.



'Qui dit liquidité en baisse, dit plus grande volatilité', poursuit le stratège. 'Cela incite à la prudence à court terme', conclut-il.



La tendance devrait demeurer volatile jusqu'à la parution, à 14h30, des chiffres sur l'emploi américain pour le mois d'août.



Les investisseurs ont compris que l'emploi était devenu le principal facteur dont dépendront les prochaines décisions de la Fed, à commencer par l'ampleur de ses prochaines baisses de taux susceptibles de dicter la tendance des prochains mois sur les marchés financiers.



Actuellement, sur le marché à terme américain, la probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base de la Fed ce mois-ci est évaluée à 41% alors qu'elle se situe à 59% pour un assouplissement de seulement 25 points.



Les économistes s'attendent à 165.000 créations d'emplois sur le mois écoulé, contre 114.00 en juillet, avec un taux de chômage stable à 4,3%.



De mauvais chiffres sur le marché du travail viendraient en outre raviver les craintes d'un 'atterrissage brutal' de la croissance américaine, voire d'une retombée en récession, un scénario alimenté par les indicateurs économiques mitigés publiés ces dernières semaines.



Le rendez-vous de l'emploi est attendu avec d'autant plus anxiété que la dernière livraison s'était montrée très décevante, ce qui avait entraîné une vive correction des indices boursiers.



'La grande question est de savoir si cette déception n'a constitué qu'un petit accroc ou s'il s'agit du début d'une détérioration qui pourrait être bien plus sérieuse', s'interroge Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Wall Street avait fini en ordre dispersé jeudi, les rachats à bon compte sur les valeurs technologiques ayant compensé des statistiques contrastées sur le marché du travail, dont la dernière enquête ADP, dans un marché globalement attentiste à la veille des chiffres mensuels de l'emploi.



La prudence des marchés d'actions continue de faire refluer les rendements obligataires, mais l'attentisme reste là aussi de rigueur.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans oscille autour de 3,73%, dans une fourchette étroite en attendant les statistiques de l'emploi, tandis que celui des Bunds de même échéance se stabilise à 2,20%



Le marché pétrolier est également dans l'attente des statistiques avec un baril de Brent en légère hausse de 0,2% à 72,8 dollars.



Toujours porté par l'annonce hier d'une baisse des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis, le brut léger texan (West Texas Intermediate, WTI) avance lui aussi de 0,2% à 69,3 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.