 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 900,50
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CAC 40: clôt en baisse, le secteur bancaire sous pression
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 17:44

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un recul de 0,5%, à 7884 points, dans des volumes restreints avec tout juste 2,3 milliards d'euros échangés au cours de la séance.

Si Veolia est la lanterne rouge du jour (-2,2%), l'indice parisien doit surtout composer avec le net repli du secteur bancaire : -1,9% pour Credit Agricole, -1,7% Société Générale et BNP Paribas, une contraction qui intervient à quelques jours du symposium de Jackson Hole.

En effet, à partir de jeudi, s'ouvrira la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming) dans un contexte d'interrogation quant à l'évolution des politiques monétaires. Le symposium sera dominé vendredi par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Si aucune annonce spectaculaire n'est à envisager, les investisseurs espèrent obtenir quelques indices sur la volonté du patron de la Fed de procéder à un assouplissement monétaire très attendu le mois prochain.

Le 'rally' affiché par les marchés d'actions américains, ainsi que par leurs homologues européens, depuis cinq mois repose essentiellement sur l'espoir de voir la banque centrale américaine baisser ses taux afin de relancer une croissance américaine qui semble désormais en perte de vitesse, et ce en dépit de la persistance de l'inflation.

Le discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, sera également suivi, mais il est programmé pour samedi, alors que les marchés financiers seront fermés.

Notons que la publication, mercredi soir, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed sera tout particulièrement scrutée, même si les intervenants ne manqueront pas de les relativiser, puisqu'elles ne tiendront pas compte des chiffres de l'emploi décevants publiés début août.

Par ailleurs, les marchés sont aussi suspendus à la rencontre, prévue dans la soirée, entre Donald Trump et son homologue ukrainien, un événement qui pourrait donner un nouvel élan aux relations entre Washington et Kiev.

'Un cessez-le-feu en Ukraine n'est qu'une question de temps, et le thème de la reconstruction du pays prend déjà de l'ampleur', estimait ce matin Joachim Klement, analyste chez Panmure Liberum, pour lequel un tel scénario ne manquerait pas de bénéficier aux valeurs cycliques européennes.

Ce matin, les marchés avaient pris connaissance du surplus commercial de la zone euro -corrigé des variations saisonnières. Celui-ci s'est établi à 2,8 milliards d'euros au mois de juin, en forte baisse par rapport à mai (15,6 milliards), selon les données d'Eurostat. Ce dernier précise que cette dégradation d'un mois sur l'autre traduit à la fois une diminution de 2,4% des exportations désaisonnalisées de la zone euro et une augmentation de 3,1% de ses importations.

Du côté des résultats, les comptes des distributeurs américains Home Depot, Target et Walmart permettront de mesurer, au cours des prochains jours, l'impact des nouveaux droits de douane sur la consommation des ménages aux Etats-Unis.

À Londres, le Brent est revenu à l'équilibre, autour des 66,1 USD le baril. L'euro cède 0,2% face au billet vert, à 1,167 USD.
Sur le compartiment obligataire, le US T-Bonds à 10 ans sont stable vers 4,33%, le Bund de même échéance est à 2,77%, l'OAT à 3,45%.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Valneva annonce que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché à son vaccin à dose unique, Ixchiq, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

Par ailleurs, Riber, le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), fait part de la commande de deux nouveaux systèmes de production MBE 6000 par un client industriel en Asie, systèmes dont la livraison est prévue en 2025 et 2026.

Enfin, Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 43 euros sur Michelin, qu'il privilégie à ses pairs allemand Continental et italien Pirelli dans une note consacrée aux fabricants européens de pneumatiques.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en recul
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:24 

    La Bourse de Paris a fini en baisse lundi, prudente à l'approche de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur les discussions pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a perdu 0,50%, à 7.884,05 points, en ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 17 août 2025 ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    Zelensky et Trump exposent des visions très éloignées avant leur rencontre
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:07 

    A quelques heures d'une rencontre cruciale, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont exposé lundi des visions très éloignées sur une possible issue au conflit en Ukraine, où la Russie a continué ses frappes meurtrières. Assistera-t-on dans le Bureau ovale à une humiliation ... Lire la suite

  • La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé après le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 18.08.2025 18:06 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, après le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucun accord de cessez-le-feu et au début d'une semaine qui s'annonce ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes terminent sans élan
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:01 

    Les marchés boursiers européens ont fini dans la prudence lundi, à l'approche de la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur une éventuelle issue au conflit en Ukraine. La Bourse de Paris a reculé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank