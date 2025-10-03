CAC 40 : biais toujours positif avant l'ouverture
'Les shutdowns ont rarement un effet négatif sur les actions. Encore moins dans le contexte actuel où la liquidité est abondante', soulignait jeudi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement.
'Le shutdown intervient au pire moment car il y a une incertitude sur l'état réel de l'économie américaine et sur l'évolution de la politique monétaire', reconnaissait pourtant ce stratégiste de Pictet AM.
Il soulignait en effet que si une baisse des taux de -25 points de base semble acquise en octobre, 'la décision de la Fed de décembre n'est pas évidente', et que 'les dernières statistiques ne permettent pas de trancher'.
'Comme il est probable que les chiffres de l'emploi de vendredi ne soient pas publiés, un grand flou artistique devrait perdurer pour le moment', poursuivait-il, ajoutant que les statistiques privées 'comportent des lacunes méthodologiques'.
Le Département américain du Travail a d'ailleurs confirmé jeudi que son site Internet, sur lequel il diffuse habituellement son rapport mensuel sur l'emploi, ne sera actualisé que lorsque les activités des services fédéraux reprendront.
Néanmoins, les opérateurs prendront connaissance, en cours d'après-midi, des indices PMI composite de S&P Global et ISM des services pour septembre. Selon BofA, ce dernier devrait progresser vers 52,5, 'montrant une croissance ferme'.
De ce côté-ci de l'Atlantique, la matinée sera aussi rythmée par les indices PMI composites des grands pays européens et de la zone euro, outre la production industrielle française et les prix producteurs dans la zone euro.
Dans l'actualité des valeurs, Legrand annonce l'acquisition d'Avtron Power Solutions, un spécialiste américain des load banks et solutions de qualité de l'énergie, présent sur de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters.
Saint-Gobain a signé un accord définitif avec le groupe brésilien GG10 pour lui céder Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, ayant généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2024.
