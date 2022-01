CABASSE GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG) , groupe européen leader de l'univers de la SmartHome (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

20 412 titres Cabasse Group

27402,73€ en espèces

Au cours du 2 nd semestre 2021, il a été négociéun total de:

ACHAT 119 043 titres 639833,44€ 1 260 transactions VENTE 110 883 titres 594233,19€ 1 006 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

12252 titres Cabasse Group

13 002,98€ en espèces

Au titre de ce contrat de liquidité, il a été procédé à un apport complémentaire de 60000€ en date du 1 er juillet 2021.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition:

16441 titres Cabasse Group

110989,06€ en espèces

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle SmartHome Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social: 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél.: + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

