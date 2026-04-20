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CA Auto Bank s’allie à Geely pour financer déploiement en France
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 14:09

* CA Auto Bank, filiale de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, conclut partenariat stratégique avec Geely pour accompagner lancement marque en France. * Accord prévoit offres de financement automobile, crédit et leasing via CA Auto Bank France pour clients particuliers et entreprises. * Drivalia Lease France, filiale de CA Auto Bank, proposera location longue durée dans cadre du dispositif. * Partenariat étend collaboration déjà en place entre CA Auto Bank et Geely en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni. * Objectif affiché: accélérer déploiement véhicules hybrides et électriques de Geely sur marché français. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Crédit Agricole SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/5B05D836B7979F88C1D58E9CD328B0F2E9785390/37161

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