Tennis/Roland-Garros: Cobolli rejoint Zverev en finale après le forfait d'Arnaldi

Open de France
L'Italien Matteo Arnaldi a déclaré forfait vendredi avant sa demi-finale de Roland-Garros en raison d'un "virus", a déclaré la Fédération française de tennis (FFT), alors qu'il devait défier son compatriote Flavio Cobolli, qualifié en conséquence pour la finale contre Alexander Zverev.
Flavio Cobolli, 14e joueur mondial à 24 ans, disputera dimanche sa première finale en Grand Chelem.
(Reportage de Vincent Daheron)
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