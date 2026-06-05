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Tennis/Roland-Garros: Cobolli rejoint Zverev en finale après le forfait d'Arnaldi
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 18:47

Open de France

Open de France

L'Italien ​Matteo Arnaldi a déclaré forfait ​vendredi avant ​sa demi-finale ⁠de Roland-Garros en ‌raison d'un "virus", a déclaré ​la ‌Fédération française ⁠de tennis (FFT), alors qu'il devait ⁠défier ‌son compatriote Flavio ⁠Cobolli, ‌qualifié ⁠en conséquence pour la ⁠finale ‌contre Alexander Zverev.

Flavio ​Cobolli, ‌14e joueur mondial à ​24 ans, ⁠disputera dimanche sa première finale en Grand Chelem.

(Reportage de Vincent ​Daheron)

Sport
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