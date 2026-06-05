La Nasa autorise la reprise des opérations à bord de l’ISS après une alerte liée à une fuite d’air

Les membres de l'équipage SpaceX Crew-12 de la NASA sortent du bâtiment des opérations et des vérifications du Centre spatial Kennedy avant d'être transportés vers le complexe de lancement 40 à Cap Canaveral

La Nasa a demandé aux membres d’équipage ‌de la Station spatiale internationale (ISS) de reprendre leurs activités après que l’agence spatiale russe Roscosmos a suspendu vendredi ​ses travaux de réparation structurelle à l’intérieur du module de service Zvezda, a déclaré une porte-parole de l’agence spatiale américaine dans un message publié sur X.

"Compte tenu de cette évolution, la Nasa a demandé aux membres ​d’équipage qui se trouvaient à bord du vaisseau Dragon de mettre fin aux procédures de mise à l’abri et de reprendre les opérations ​prévues à bord de la Station spatiale internationale", écrit ⁠Bethany Stevens, porte-parole de la NASA, ajoutant que l’agence se réjouissait de poursuivre sa coopération avec ‌Roscosmos afin d’élaborer une approche conjointe pour résoudre le problème des fuites d’air.

La Nasa avait auparavant ordonné aux astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) de se réfugier ​dans leur vaisseau spatial et de ‌se préparer à une éventuelle évacuation, alors qu'un équipage russe tentait de colmater ⁠une fuite d'air s'aggravant dans le module russe du laboratoire orbital.

Les quatre astronautes de la mission Crew-12 de la Nasa à bord de la station – l'astronaute française Sophie Adenot, deux astronautes américains et un cosmonaute russe – ⁠ont reçu l'ordre du ‌centre de contrôle de la Nasa à 09h04 ET (13h04 GMT) vendredi d'entrer dans leur ⁠vaisseau spatial Crew Dragon amarré à la station et d'enfiler leurs combinaisons spatiales au cas où la fuite ‌d'air nécessiterait une évacuation d'urgence, a précisé Bethany Stevens.

Environ deux heures plus tard, la Nasa ⁠a annulé cette consigne et autorisé les astronautes à regagner la station, tandis ⁠que l'agence américaine et ‌son homologue russe poursuivaient l'évaluation du rythme de la fuite.

La Nasa et l'agence spatiale russe Roscosmos, les deux ​principaux opérateurs de la station, débattent depuis des mois ‌de la cause et des solutions possibles aux petites fuites d'air à bord du module de service russe Zvezda, une structure clé ​de ce laboratoire de la taille d'un terrain de football où vivent et travaillent les astronautes.

Roscosmos n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.

Les fuites d'air étaient relativement mineures ces derniers mois, ⁠mais elles se sont aggravées vendredi, selon un haut responsable de la Nasa sous couvert d'anonymat. Le taux de fuite est passé d'environ une livre d'air par jour à deux livres par jour, selon un haut responsable de la Nasa ayant requis l’anonymat.

Les procédures de mise à l’abri sont rares à bord de l’ISS. Aucun astronaute n’a jamais eu à évacuer la station en 27 ans d’exploitation.

(Reportage Joey Roulette, version française ​Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)