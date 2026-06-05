France: les défaillances d'entreprises continuent d'augmenter en avril

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le nombre de défaillances d'entreprises en France continue de progresser en avril, pour atteindre 70.228 en cumul sur les douze derniers mois, indique vendredi la Banque de France.

Elles ont légèrement augmenté de 4,6% en avril par rapport à avril 2025, d'après le communiqué. Depuis janvier, il s'agit de la quatrième augmentation d'affilée, alors que le taux ralentissait auparavant depuis début 2023.

Ces défaillances sont dues en partie à "une conjoncture dégradée, imputable notamment aux chocs successifs et aux incertitudes accrues qui ont fragilisé la situation financière de certaines entreprises", analyse l'institution.

Elles concernent "la plupart des tailles d'entreprises et la majorité des secteurs d'activité".

Les ETI (entreprises de taille intermédiaire) et les grandes entreprises ont connu 71 défaillances sur les douze mois achevés en avril (+20,3% par rapport à avril 2025).

Les PME enregistrent 70.157 défauts cumulés, soit une hausse plus modérée de 4,6%. Dans cet ensemble, les microentreprises sont les plus exposées, avec 64.625 défaillances (+4,3% sur un an). Les très petites entreprises (TPE) affichent une progression plus marquée de leurs défaillances, avec +9,2% par rapport à avril 2025.

Sur le plan sectoriel, les branches les plus affectées sont l'enseignement, la santé, l'action sociale et le service aux ménages, où les défaillances ont progressé de 16,1% (7.133 entreprises), et l'agriculture, la sylviculture et la pêche, où les faillites ont augmenté de 17,2% (1.740 entreprises).

Le secteur du conseil et services aux entreprises enregistre également une augmentation notable (+9,3%, à 8.927 entreprises), tout comme celui des transports et de l'entreposage (+8,5%, à 3.292) et de l'hébergement‑restauration (+7%, à 9.518).

D'autres secteurs connaissent des hausses plus modérées, comme celui du commerce et réparation automobile (+0,6%, à 13.953 entreprises) ou de l'information-communication (+1,8%, à 2.127 entreprises).

En revanche, le secteur de la construction continue en avril de voir son nombre de défaillances reculer (-1,9%).

Selon Julien Lecumberry, économiste chez Crédit Mutuel Arkéa, interrogé par l'AFP, la guerre au Moyen-Orient, qui perturbe gravement l'économie mondiale, "laisse supposer que la progression (des défaillances) va se poursuivre au cours des prochains mois" car "les données d'avril reflètent davantage la mauvaise conjoncture du début d'année (...) que l'impact du choc".

En parallèle, comme le souligne la Banque de France, "la population d'entreprises continue de s'accroître": plus de 1,2 million d'entreprises ont été créées sur douze mois à fin avril 2026 (+9,3% par rapport à un an plus tôt).