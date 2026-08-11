 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

C4 Therapeutics en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 15:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du développeur de médicaments C4 Therapeutics CCCC.O progresse de 2,5 % à 3,68 dollars ** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre , qui s'élève à 6,6 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 4 millions de dollars

** C4 explique que cette hausse est principalement liée au chiffre d'affaires comptabilisé dans le cadre du nouvel accord de collaboration conclu avec le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S

** Les deux sociétés s'associent pour créer des médicaments anticancéreux hautement ciblés, en combinant deux technologies différentes afin de mettre au point un nouveau type de médicament appelé « conjugué anticorps-dégradateur » ** C4 fait état d’une perte de 18 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 23 cents par action, selon les données de LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 89,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

C4 THERAPEUTICS
3,7889 USD NASDAQ +4,67%
ROCHE HLDG PC
368,900 CHF Swiss EBS Stocks -1,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Pétrole Brent
88,82 +1,07%
VALNEVA
2,48 +6,44%
2CRSI
28,16 -1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank