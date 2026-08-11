C4 Therapeutics en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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11 août - ** L'action du développeur de médicaments C4 Therapeutics CCCC.O progresse de 2,5 % à 3,68 dollars ** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre , qui s'élève à 6,6 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 4 millions de dollars

** C4 explique que cette hausse est principalement liée au chiffre d'affaires comptabilisé dans le cadre du nouvel accord de collaboration conclu avec le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S

** Les deux sociétés s'associent pour créer des médicaments anticancéreux hautement ciblés, en combinant deux technologies différentes afin de mettre au point un nouveau type de médicament appelé « conjugué anticorps-dégradateur » ** C4 fait état d’une perte de 18 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 23 cents par action, selon les données de LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 89,5% depuis le début de l'année