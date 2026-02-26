 Aller au contenu principal
C3.AI plonge après avoir raté son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 00:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3.AI AI.N plongent de 22 % à 8,05 $ après la clôture des marchés

** La société annonce un chiffre d'affaires total de 53,3 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 75,52 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société enregistre une perte trimestrielle ajustée par action de 40 cents par rapport aux estimations de 29 cents

** L'entreprise réduit de 26 % sa main-d'œuvre mondiale; elle devrait engager des charges avant impôts de 10 à 12 millions de dollars au quatrième trimestre - dépôt auprès de la SEC

** En 2025, l'action AI a chuté de 61 %

