C3.ai en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action du fournisseur de logiciels d'IA d'entreprise C3.ai AI.N a progressé d'environ 3% à 11,08 $ en séance prolongée

** La société affiche un chiffre d'affaires de 51,6 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 50,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La perte trimestrielle ajustée s'élève à 33 cents par action, contre une perte estimée à 37 cents

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 50 et 54 millions de dollars, tandis qu'elle table sur une perte d'exploitation ajustée comprise entre 40,5 et 48,5 millions de dollars

** Le mois dernier, la société a annoncé que Thomas Siebel reprenait ses fonctions de directeur général à compter du 8 mai, après s'être retiré pour des raisons de santé

** Le cours de l'action a chuté de près de 21% depuis le début de l'année