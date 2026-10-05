C.H. Robinson va acquérir RXO pour 5,8 milliards de dollars

La société de transport de fret C.H. Robinson Worldwide a conclu un accord pour racheter le courtier en transport RXO dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions valorisée à 5,8 milliards de dollars. L'offre représente une contrepartie implicite de 30,25 dollars par action RXO, soit une prime de 27% par rapport au cours moyen pondéré des 90 derniers jours et de 29% par rapport à la clôture du 2 octobre. Avant l'ouverture de Wall Street, RXO gagne plus de 20%, tandis que C.H. Robinson recule d'environ 10%.

Les actionnaires de RXO pourront recevoir 17,25 dollars en numéraire et 0,0856 action C.H. Robinson pour chaque titre détenu. Ils auront également la possibilité d'opter pour 30,25 dollars entièrement en numéraire ou pour 0,1992 action C.H. Robinson par titre RXO. A l'issue de la transaction, les actionnaires de RXO devraient détenir environ 11% du capital du nouvel ensemble.

Le rapprochement donnera naissance à un groupe affichant une valeur d'entreprise supérieure à 25 milliards de dollars. C.H. Robinson prévoit de réaliser environ 300 millions de dollars de synergies nettes de coûts en rythme annuel dans les deux années suivant la finalisation de l'opération.