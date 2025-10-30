 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 131,24
-0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

C.H. Robinson en hausse, le bénéfice du troisième trimestre dépassant les estimations
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du transitaire mondial C.H. Robinson CHRW.O ont bondi de près de 14% à 147 dollars avant bourse

** La société a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, les mesures de réduction des coûts ayant permis d'atténuer l'impact de la faiblesse de la demande de fret

** CHRW a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,40 $/action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,30 $/action, selon les données compilées par LSEG

** La baisse des prix et des volumes a fait chuter le bénéfice brut ajusté de l'unité des services océaniques de 32,5 %

** Le revenu total de la société a chuté de 10,9% à 4,14 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant les estimations de 4,23 milliards de dollars

** L'action est en hausse de 25,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

C.H.ROBINSON WLD
129,3800 USD NASDAQ +1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank