C.H. Robinson en hausse, le bénéfice du troisième trimestre dépassant les estimations

30 octobre - ** Les actions du transitaire mondial C.H. Robinson CHRW.O ont bondi de près de 14% à 147 dollars avant bourse

** La société a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, les mesures de réduction des coûts ayant permis d'atténuer l'impact de la faiblesse de la demande de fret

** CHRW a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,40 $/action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,30 $/action, selon les données compilées par LSEG

** La baisse des prix et des volumes a fait chuter le bénéfice brut ajusté de l'unité des services océaniques de 32,5 %

** Le revenu total de la société a chuté de 10,9% à 4,14 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant les estimations de 4,23 milliards de dollars

** L'action est en hausse de 25,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture