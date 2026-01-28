C.H. Robinson en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du transitaire mondial C.H. Robinson CHRW.O ont augmenté de 7 % à 196,90 $ dans les échanges prolongés ** La société annonce un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations, aidé par le contrôle des coûts

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 1,23 $, contre une estimation de 1,12 $ par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de CHRW ont chuté de 6,5% à 3,9 milliards de dollars, conformément à l'estimation moyenne des analystes

** L'action a augmenté de 55 % en 2025