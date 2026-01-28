 Aller au contenu principal
C.H. Robinson dépasse les estimations de bénéfices trimestriels, la maîtrise des coûts compensant la faiblesse de la demande de fret
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

C.H. Robinson CHRW.O a annoncé mercredi un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, le contrôle des coûts ayant permis au transitaire mondial d'atténuer l'impact de la faiblesse de la demande dans un environnement commercial mondial difficile. Les actions de la société ont augmenté de 6,3 % dans les échanges après bourse.

Le plus grand courtier en fret américain a fait état d'une baisse de 5 % des dépenses d'exploitation pour le trimestre, tandis que les frais de personnel et les autres frais de vente, généraux et administratifs ont également diminué d'environ 5 % chacun. Son effectif moyen a diminué de 12,9 % au quatrième trimestre.

C.H. Robinson se tourne de plus en plus vers l'intelligence artificielle pour des fonctions de routine telles que la tarification des expéditions, la coordination des enlèvements et des livraisons, et le suivi du fret en transit, ce qui contribue à rationaliser les opérations et à réduire les processus manuels. Ce changement intervient alors que le marché du fret américain est confronté à des volumes d'expédition faibles et à une capacité excédentaire, qui pèsent sur les tarifs et poussent les entreprises de logistique à maîtriser leurs coûts. "Le quatrième trimestre a certainement été marqué par un environnement macroéconomique difficile, avec une faible demande mondiale de fret, une augmentation des coûts au comptant dans le secteur du transport routier et une baisse des tarifs maritimes, autant de facteurs qui ont pesé sur nos activités", a déclaré le directeur général Dave Bozeman. L'unité Global Forwarding de la société, qui comprend les activités d'expédition de fret, a enregistré une baisse de 17,3 % de son chiffre d'affaires trimestriel , qui s'élève à 730,98 millions de dollars.

Son chiffre d'affaires total a chuté de 6,5 %, à 3,9 milliards de dollars, en raison de la cession de ses activités de transport de surface en Europe, ainsi que de la baisse des prix et des volumes dans les services de transport maritime et de transport de lots complets. Cependant, le contrôle des coûts a permis à la société d'afficher un bénéfice ajusté pour le trimestre de 1,23 $ par action, dépassant les estimations des analystes de 1,12 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

C.H.ROBINSON WLD
184,2800 USD NASDAQ +2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

