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C'est quoi Pasqal holding et pourquoi ça vaut autant ?
information fournie par AOF 01/09/2026 à 20:41
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(Zonebourse.com) - La société française Pasqal a fait une entrée remarquée au Nasdaq vendredi, son titre, coté sous le ticker PSQL, ayant bondi jusqu'à 73% en séance avant de terminer en hausse d'environ 40%.

L'opération n'est toutefois pas une IPO traditionnelle puisque le spécialiste de l'informatique quantique a fusionné avec la SPAC Bleichroeder Acquisition Corp. II, dans le cadre d'une transaction valorisant Pasqal à environ 2 MdsUSD avant l'opération et lui apportant près de 360 MUSD de liquidités pour financer son développement.

Fondée en 2019 et cofondée par Alain Aspect, prix Nobel de physique en 2022, Pasqal se distingue surtout par le choix d'une technologie différente de celles privilégiées par plusieurs grands concurrents. Alors qu'IBM ou Google utilisent des circuits supraconducteurs nécessitant des températures extrêmement basses et qu'IonQ ou Quantinuum travaillent avec des ions chargés, la société française utilise des atomes neutres maintenus en place et manipulés par des lasers, lesquels constituent les "qubits" de ses machines, soit l'équivalent quantique des bits utilisés par les ordinateurs traditionnels.

Le nombre de qubits constitue l'un des indicateurs les plus suivis dans la course au quantique, puisque leur multiplication permet théoriquement de traiter des problèmes de plus en plus complexes, mais leur quantité ne suffit pas à mesurer les performances d'une machine. Des milliers de qubits présentant des taux d'erreur élevés peuvent en effet être moins utiles qu'un nombre inférieur de qubits très fiables, ce qui explique pourquoi l'un des principaux défis de l'industrie consiste à regrouper plusieurs qubits physiques afin de créer des "qubits logiques" suffisamment stables pour effectuer des calculs prolongés. Pasqal ambitionne de progresser sur ce terrain avec plus de 10 000 qubits physiques et 200 qubits logiques à l'horizon 2029.

Le groupe dispose déjà de sept ordinateurs quantiques de 100 à plus de 200 qubits en exploitation commerciale et de trois autres en production, notamment pour des centres de calcul et de grands groupes comme Saudi Aramco, Crédit Agricole CIB ou LG Electronics. Cette première présence commerciale commence également à se refléter dans les comptes puisque le chiffre d'affaires est passé de 3,5 MEUR en 2024 à 16,5 MEUR en 2025, tandis que les contrats et projets attribués (subventions comprises) dépassaient 66 MEUR fin mars.

Les capitaux levés à l'occasion de l'arrivée au Nasdaq doivent désormais permettre à Pasqal d'accroître la production et le déploiement de ses machines, de développer son offre dans le cloud et de poursuivre sa transition vers des ordinateurs capables de corriger leurs propres erreurs.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 20:41:00.

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