Bytes Technology propulsé par un relèvement chez Deutsche Bank

Bytes Technology Group s'adjuge 3,5% à 428 pence (GBX) à Londres, profitant d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 410 à 500 GBX, dans le cadre d'une note plus générale sur le secteur britannique des logiciels et des services informatiques.

La banque allemande souligne que le secteur britannique des logiciels et des services informatiques a enregistré de solides performances ces trois derniers mois et se situe désormais légèrement au-dessus de son niveau de début d'année et environ 42% au-dessus du creux atteint fin mars.

"Bien qu'une grande partie de ces performances ait été attribuée à Computacenter, Softcat et Kainos, qui ont bénéficié de relèvements, le sentiment des investisseurs semble s'être également amélioré plus récemment, reflétant l'évolution de la perception du risque que représente l'IA pour ce qui est considéré comme des modèles économiques traditionnels dans les logiciels et les services informatiques", précise-t-elle.

Dans sa note, Deutsche Bank relève aussi sa recommandation de "conserver" à "achat" sur Cerillion, mais avec un objectif de cours abaissé de 1 575 à 1 400 GBX, et dégrade, à l'inverse, sa recommandation sur Softcat d'"achat" à "conserver", tout en remontant son objectif de cours de 1 800 à 2 140 GBX. Ces deux titres cèdent respectivement 0,7% à 960 GBX et 2,5% à 2 030 GBX.