ByteDance vise un modèle d'IA de grande envergure qui se rapproche du "Mythos" d'Anthropic, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ByteDance serait en train de former un modèle d'IA dont la taille pourrait se rapprocher de celle du système "Mythos" le plus avant-gardiste d'Anthropic, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.