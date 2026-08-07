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ByteDance vise un modèle d'IA de grande envergure qui se rapproche du "Mythos" d'Anthropic, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 06:42
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ByteDance serait en train de former un modèle d'IA dont la taille pourrait se rapprocher de celle du système "Mythos" le plus avant-gardiste d'Anthropic, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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