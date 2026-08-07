ByteDance vise à développer un modèle d'IA de grande envergure qui pourrait rivaliser avec Mythos, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles tout au long de l'article)

ByteDance entraîne actuellement un modèle d’IA comportant pas moins de 10 000 milliards de paramètres , ce qui pourrait le rapprocher de la taille du système de pointe Mythos d’Anthropic, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Avec 10 000 milliards de paramètres, ce modèle serait plus de trois fois plus grand que le Kimi K3 de la start-up chinoise Moonshot AI, qui compte 2 800 milliards de paramètres .

Les paramètres d’un modèle d’IA désignent les réglages numériques qu’un modèle apprend à partir de données pour reconnaître des schémas, générer des réponses et effectuer des tâches. Ils sont souvent utilisés comme une mesure approximative de l’échelle, mais pas nécessairement de la capacité.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. ByteDance n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Avant la sortie de Kimi K3, LongCat-2.0 de Meituan et V4-Pro de DeepSeek dominaient le secteur chinois de l’IA avec un total de 1 600 milliards de paramètres, tandis que plusieurs autres concurrents nationaux avaient franchi le seuil du billion de paramètres.

Mais les comparaisons directes avec les principaux modèles d’IA américains sont difficiles, car des entreprises telles qu’Anthropic et OpenAI ne divulguent pas le nombre de paramètres de leurs systèmes, notamment Fable, Mythos ou GPT-5.5.

Selon le Financial Times, les estimations du secteur indiquent que Mythos 5, le modèle le plus avancé d’Anthropic, compte environ 8 000 milliards de paramètres et Fable 5 environ 5 000 milliards, ce qui place le nouveau modèle d’IA de ByteDance à un niveau proche de celui de Mythos.

Cette nouvelle intervient alors que les entreprises technologiques chinoises continuent d’accélérer leurs cycles de lancement de modèles pour suivre le rythme de la course mondiale à l’IA qui s’intensifie, rivalisant avec leurs concurrents américains pour construire des systèmes plus puissants sans que leur fonctionnement ne devienne prohibitif.

Le modèle de ByteDance fait actuellement l'objet d'un pré-entraînement, un processus qui dure généralement de trois à six mois, avant de pouvoir être affiné et lancé, précise l'article du FT.