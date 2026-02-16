 Aller au contenu principal
ByteDance s'engage à empêcher l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle sur l'outil vidéo d'IA après la menace de Disney
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 06:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec la déclaration de ByteDance)

ByteDance prendra des mesures pour empêcher l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle sur son générateur de vidéos d'IA Seedance 2.0, a déclaré lundi l'entreprise technologique chinoise, à la suite de menaces d'action en justice de la part de studios américains, dont Disney DIS.N .

Les vidéos générées par Seedance 2.0, qui ont été lancées la semaine dernière, sont devenues virales en Chine, y compris une vidéo de Tom Cruise et Brad Pitt en train de se battre. Le modèle d'IA a été comparé à DeepSeek et a été loué pour sa capacité à produire des scénarios cinématographiques avec seulement quelques invites. Disney a envoyé une lettre de cessation et de désistement à ByteDance, accusant l'entreprise chinoise d'utiliser des personnages de Disney pour entraîner et alimenter Seedance 2.0 sans autorisation, a déclaré dimanche à Reuters une source au fait de l'affaire.

Disney a déclaré que ByteDance avait pré-emballé Seedance avec une bibliothèque pirate de personnages protégés par le droit d'auteur et issus de franchises telles que Star Wars et Marvel, les présentant comme s'il s'agissait d'un clip art du domaine public, a déclaré la personne. Selon la lettre, Seedance reproduisait, distribuait et créait des œuvres dérivées mettant en scène Spider-Man, Dark Vador et d'autres personnages, a ajouté la personne.

"Nous prenons des mesures pour renforcer les protections actuelles afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle et de l'image par les utilisateurs", a déclaré ByteDance dans son communiqué.

La société n'a pas précisé les mesures qu'elle prenait.

Le média en ligne Axios a été le premier à faire état de la décision de Disney. Paramount Skydance PSKY.O a également envoyé une lettre de cessation et de désistement à ByteDance, accusant l'entreprise chinoise de se livrer à une "violation flagrante" de sa propriété intellectuelle, a rapporté Variety ce week-end.

Disney a pris des mesures similaires à l'encontre de Character.AI, exigeant que la startup cesse immédiatement l'utilisation non autorisée de ses personnages protégés par le droit d'auteur. En décembre, Disney a signé un accord de licence avec OpenAI, permettant à la startup d'utiliser des personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora.

