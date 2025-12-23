 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ByteDance prévoit de dépenser 23 milliards de dollars pour l'infrastructure de l'IA en 2026, selon le FT
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ByteDance, propriétaire de TikTok, a fait des plans préliminaires pour des dépenses en capital de 160 milliards de yuans (22,74 milliards de dollars) en 2026 pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 $ = 7,0366 yuans chinois renminbi)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des éoliennes marines entre le Danemark et l'Allemagne en 2025 ( AFP / Olivier MORIN )
    Le gouvernement Trump suspend tous les grands projets d'éolien en mer aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 22.12.2025 23:30 

    L'administration Trump a annoncé lundi suspendre tous les grands projets d'éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis, évoquant des raisons de "sécurité nationale", une mesure condamnée par une entreprise concernée et des défenseurs de l'environnement. ... Lire la suite

  • Un Palestinien au milieu de bâtiments détruits par la guerre, le 13 décembre 2025 à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza ( AFP / Bashar Taleb )
    A Gaza, des Palestiniens sous les bombes du côté israélien de la "ligne jaune"
    information fournie par AFP 22.12.2025 22:37 

    "Où pouvons-nous aller?" Quand ses enfants l'interrogent, Oum Ahmed ne sait que répondre, dans son village en ruine du sud de la bande de Gaza, où des bombardements de l'armée israélienne viennent mettre à mal le cessez-le-feu précaire. Dans la région de Khan Younès, ... Lire la suite

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street espère terminer l'année dans le vert
    information fournie par AFP 22.12.2025 22:28 

    La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, à l'entame d'une semaine écourtée par Noël, les investisseurs espérant clôturer une nouvelle année de records sur une note positive. L'indice Nasdaq a avancé de 0,52%, le Dow Jones a pris 0,47% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen, le 17 septembre 2025 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )
    Envoyé spécial américain au Groenland: l'UE "solidaire" du Danemark
    information fournie par AFP 22.12.2025 21:27 

    Les responsables de l'Union européenne ont exprimé lundi leur "pleine solidarité avec le Danemark, après l'annonce par le président américain Donald Trump de la nomination d'un envoyé spécial pour ce vaste territoire autonome danois qu'il a menacé d'annexer. Copenhague ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank