ByteDance prévoit de dépenser 23 milliards de dollars pour l'infrastructure de l'IA en 2026, selon le FT

ByteDance, propriétaire de TikTok, a fait des plans préliminaires pour des dépenses en capital de 160 milliards de yuans (22,74 milliards de dollars) en 2026 pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 $ = 7,0366 yuans chinois renminbi)